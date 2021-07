Xiaomi esconde a câmera frontal na moldura do telefone. A imagem é transmitida por fibra ótica

As câmeras frontais dos smartphones hospedados pelo chamado entalhe ou aqueles que têm seu próprio furo na tela, mas separados do bisel, têm muitos críticos. Xiaomi então decidiu patentear uma câmera frontal escondida diretamente na moldura do telefone, mas sem aumentar a espessura deste: funcionará graças às fibras ópticas que atuam como uma “extensão”.

Na verdade, se excluirmos os “passos” e as soluções internas das câmeras traseiras, as câmeras que nos últimos anos enfrentaram os projetos de design mais inovadores sempre estiveram na vanguarda e com um propósito: não o usuário. A câmera frontal deve ser invisível, especialmente agora que a tela do smartphone é o herói absoluto e o quadro tende a ficar cada vez menor.

Portanto, nos últimos anos, vimos gotas de lágrima, perfurações, câmeras de periscópio e smartphones (ZTE Axon 20 5G) com sensores de imagem sob a tela já aparecendo: OPPOE a O Google E a própria Xiaomi tem projetos semelhantes à parte.

Xiaomi coloca a “câmera” no limite com fibras ópticas como acessório



LetsGoDigital Descobri que a Xiaomi também patenteou uma pequena câmera frontal que fica escondida na parte superior do smartphone. A menos que você use um orifício – ele também é conhecido como orifício de alfinete na Itália – e produz um efeito de câmara escura, Não pode haver uma lente tão pequena que possa identificar a luz que entra e alcançar qualidade suficiente.

Esse orifício, na verdade, não é uma lente, mas A cabeça de fibra óptica que gira em um ângulo dentro do smartphone, passa pela tela e direciona a luz para a lente real e, em seguida, para o sensor de imagem. Na verdade, mesmo neste caso, a câmera e a unidade de lente afundam no telefone, mas a Xiaomi decidiu usar fibras ópticas como uma “extensão” dos fótons que chegam.

Dessa forma – e parece que na patente da Xiaomi ela também levou em consideração a reflexão total do feixe de luz que entra na fibra óptica – a câmera frontal quase desaparecerá: ela se tornará apenas um pequeno ponto na moldura do telefone.