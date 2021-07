O PlayStation usa jogos da Microsoft para lutar contra a linha do Xbox! – Multiplayer.it

Depois de muitos rumores e conversas, a Sony finalmente anunciou a nova versão condição de jogo. Como sempre, junto com a data, a gigante japonesa disse qual será o tema principal da nova apresentação: os jogos de terceiros que chegarão ao PlayStation nos próximos meses, com foco especial no Deathloop. Esta situação é a primeira a ir ao ar após a conferência E3 da Microsoft e é por isso que é considerada uma espécie de “resposta” ao gigante de Redmond. Desta forma, a Sony parece estar usando i Jogos da Microsoft lutar Variedade de Xbox!

Isso é claramente uma coincidência, talvez uma data mais baixa foi definida por acordos antes de a Microsoft adquirir a Bethesda, mas isso não torna a coisa menos divertida. Na verdade, temos falado por semanas, rumores e sonhos sobre essa falsa resposta da Sony e do PlayStation à excelente conferência do Xbox e Bethesda na E3 2021. Enquanto alguns insiders regulares acertaram a data, ou 8 de julho de 2021 às 23h , não foi Poucos podem imaginar o herói do evento: Deathloop.



Os jogos da Microsoft competem pelo PlayStation.

Não porque não é um arquivo Um jogo muito valiosoMuito pelo contrário. Além disso, foi desenvolvido por um estúdio de linhagem nobre (Arkane) e publicado por uma editora de renome (Bethesda). É então um jogo com peso exclusivo, que não era possível no PlayStation 4. Naturalmente, tendo um estado de jogo dedicado a ele, é um candidato perfeito. Mas é estranho pensar que o logotipo da Microsoft Studios aparecerá em uma data tão importante para o mundo PlayStation.

Neste ponto, a Sony poderia reservar os slots de “terceiros” restantes para Minecraft News e Minecraft Dungeons, apenas para tornar a situação mais surreal.

É claro que vamos acompanhar o evento ao vivo e trazer todas as novidades mais interessantes para o site. Além disso, estaremos aguardando notícias sobre God of War, Horizon Forbidden West e PSVR 2, que não estarão em estado de jogo, mas podem aparecer no final do verão.

O verão dos videogames deve ser mais quente do que o previsto e ainda mais estranho.