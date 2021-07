Próximos jogos com primeira transmissão em julho de 2021 – Nerd4.life

Nessas horas, a Microsoft anunciou 6 jogos Xbox Game Pass que chegarão durante a primeira entrega em julho de 2021 para todos os assinantes do serviço. Estes são Bloodroots, Farming Simulator 19, UFC 4, Dragon Quest Builders 2, Tropico 6 e The Medium.

Vamos descobrir em detalhes.

Dragon Quest Builders 2 chegará através da nuvem a partir de 8 de julho de 2021. É um cruzamento emocionante entre Minecraft e RPG no universo Dragon Quest. É um jogo com um modo de campanha rico e um modo sandbox cooperativo para quatro jogadores.

Tropico 6 é o sexto episódio da popular série City Builder que chega para PC, console e nuvem a partir de 8 de julho. Você vai ser um ditador tirânico ou um estadista esclarecido?

O UFC 4 chegará através do EA Play (por isso só estará disponível para assinaturas do Ultimate) a partir de 8 de julho. É um simulador de combate de MMA complexo e de sucesso, com um modo de campanha rico e muitas opções para personalização de personagens.

Bloodroots virá para console, nuvem e PC. É um jogo muito frenético e alucinante no qual você terá que tentar matar uma sequência em que você vai de carregar uma cenoura a uma arma de plasma.

Farming Simulator 19 É um famoso jogo de simulação de fazenda que tem causado sensação em todo o mundo. O jogo chegará aos consoles, nuvem e PC em 15 de julho.

The Medium, o incrível terror do Bloober Team, também estará disponível na nuvem a partir de 15 de julho.

Além das novas entradas, haverá jogos saindo do serviço, e aqui estão:

14 de julho (EA Play)