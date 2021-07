Hubble tem um acesso de raiva – The Post

Por cerca de um mês, o Telescópio Espacial Hubble parou de funcionar devido a um problema com um dos computadores a bordo. Seus sistemas detectaram uma anomalia no dia 13 de junho e ativaram medidas para suspender todas as atividades não essenciais, bem como fechar a escotilha protegendo as ferramentas de monitoramento. Desde então, os técnicos da NASA estão trabalhando em uma solução, mas está demorando mais do que o esperado.

Durante mais de 30 anos em órbita, a uma distância média de 500 km da Terra, o Hubble tornou possível controle de espaço Como antes não era possível. Em sua carreira, ele fotografou milhares de estrelas, galáxias e outros corpos celestes, ajudando os astrônomos a entender melhor as propriedades da Via Láctea, a galáxia em que nos encontramos, e detalhes sobre estrelas tão distantes que sua luz leva bilhões de anos para chegar . nós.

O Hubble Bus tem um tamanho de (13,2 metros e uma largura de 4,2 metros) e uma massa de cerca de 11 toneladas. Foi colocado em órbita em 24 de abril de 1990 a bordo descoberta do ônibus espacial Durante sua carreira, ele precisou de várias intervenções de manutenção, que eram realizadas por astronautas diretamente em órbita e graças à possibilidade de atracar em sua estrutura por meio de um ônibus espacial.

Desde 2011, no entanto, NASA O programa do ônibus espacial terminou Isso impossibilitou uma intervenção direta no telescópio, que recebe tão poucas atualizações da Terra, que os técnicos estão confiantes de que podem consertá-lo interferindo no software ou usando instrumentos sobressalentes. Desta vez, a tarefa parece mais difícil do que o normal.

Depois de receber os primeiros sinais de erro do Hubble em meados de junho, a NASA achou que o problema estava em uma unidade que gerencia a memória do computador dos principais instrumentos do telescópio para fazer observações científicas. Em 14 de junho, eles tentaram reiniciar o sistema, mas a tentativa não foi bem-sucedida. Os técnicos então mudaram para uma unidade de backup, mas sem conseguir terminar a cadeia de comando necessária para fazê-la funcionar. Em seguida, eles tentaram reativar as duas unidades, sem conseguir obter os dados necessários para fazer algumas análises sobre as falhas.

A NASA decidiu mudar para um computador idêntico ao computador com defeito, instalado precisamente no Hubble, a fim de usá-lo como um sistema de substituição do sistema original em caso de problemas técnicos graves. No final de junho, ele tentou ativá-lo com um resultado inesperado: até mesmo um computador sobressalente causava os mesmos erros daquele que deveria ser substituído. Isso significa que o problema estava em outro lugar e se originava de um computador que estava tendo um acesso de raiva em meados de junho.

Nos últimos dias, a atenção dos técnicos se voltou para o Instrumento Científico, Comando e Processamento de Dados (SI C&DH), uma unidade que inclui o computador com defeito e outras ferramentas que o ajudam a se comunicar com os sistemas a bordo do Hubble. O problema pode estar em um dos componentes desta unidade, mas identificá-lo não será fácil e não está claro se pode ser facilmente resolvido recorrendo a outros componentes sobressalentes no telescópio.

Há treze anos, algo semelhante aconteceu quando o SI C & DH foi fechado, poucos dias após o lançamento da última missão do ônibus espacial Atlantis para fazer a manutenção do telescópio. Na época, a NASA decidiu atrasar o lançamento até que os astronautas pudessem instalar uma nova versão do módulo no Hubble. Consertado em 2009 e correu conforme o planejado, mas agora essa nova peça parece estar causando problemas.

O Hubble foi projetado para ser reparado por meio de atividades extraveiculares (“caminhadas espaciais”) por astronautas. Na verdade, o braço robótico do ônibus espacial pode se conectar a um telescópio espacial, enquanto orbita a Terra, e permitir o acesso para manutenção em órbita. Essa possibilidade foi necessária desde os primeiros anos de uso do Hubble, quando um problema sério surgiu em seu espelho de observação, que exigia intervenção corretiva. No entanto, os ônibus espaciais não estão mais em serviço e as cápsulas espaciais atualmente usadas para chegar à Estação Espacial Internacional não terão capacidade suficiente para permitir a manutenção do Hubble.

o último noticias oficiais O que a NASA forneceu sobre as condições do Hubble data de 30 de junho. Os técnicos ainda estão estudando as melhores soluções para colocar os sistemas afetados em operação novamente, mas no momento nenhum detalhe foi revelado sobre como e quando o reparo remoto ocorrerá. A boa notícia é que o problema parece ser apenas com alguns sistemas, mas não com o hardware que o telescópio usa para fazer suas observações: eles são desligados apenas por precaução.

Enquanto isso, a NASA se prepara para lançar um foguete Telescópio espacial James Webb (JWST)Um enorme telescópio espacial permitirá observações mais precisas e detalhadas do que o Hubble poderia. O projeto encontrou atrasos significativos, mas, salvo circunstâncias imprevistas, tudo deve estar pronto para começar no início do outono.

Nos últimos dias, alguns astrônomos expressaram alguma preocupação com as condições do Hubble, também porque suas pesquisas sobre galáxias, estrelas e outros corpos celestes dependem da validade do telescópio. No entanto, os técnicos da NASA mantêm um otimismo cauteloso e estão confiantes de que serão capazes de consertar o Hubble novamente, usando um pouco de engenhosidade e engenhosidade.