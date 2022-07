Jogos de PS5 e PS4 são excelentes, a Sony parece imparável – Nerd4.life

o Jogos PS5 e PS4 Disponível para assinantes PlayStation Plus dentro de um mês agosto de 2022 Eles são realmente ótimos, a melhor formação em muito tempo agora, e complementam o que foi anunciado para o catálogo de níveis Extra e Premium.

Resumidamente, A Sony parece imparável Nos perguntamos por quanto tempo essa abordagem agressiva da empresa japonesa, que está levando ao limite para aumentar as assinaturas de seu serviço, mas que terá que desacelerar em algum momento … vendas de novas versões, e sobretudo algo em formato de retalho.

Como mencionado, os jogos PS Plus de agosto de 2022 incluem o incrível jRPG Yakuza: Like a Dragon na versão dupla de PlayStation 5 E a Playstation 4a excelente coleção remasterizada Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, também para PS5 e PS4, e finalmente a agonizante aventura de Little Nightmares no PS4.

Três títulos de grande profundidade, sem dúvida. O primeiro revolucionou a série yakuza Abra-o ao público em geral, abandonando a jogabilidade histórica em favor de combate por turnoslições e atualizações tendo como pano de fundo uma história totalmente envolvente que acontece entre Tóquio e Yokohama, com um elenco totalmente novo de personagens e, como sempre, muito verdadeiro: falamos sobre isso em nossa análise de Yakuza: Like a Dragon.



Yakuza: personagens jogáveis ​​como um dragão

Em vez disso, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (confira aqui) seleciona um dos retornos mais bem-vindos de todos os tempos, a série esportiva associada a Tony Hawkcomo parte de um dispositivo de reconfiguração que preserva o espírito original da experiência ao mesmo tempo em que a atualiza para padrões modernos de qualidade, mesmo do ponto de vista técnico.

Depois, há Little Nightmares (resenha), jóia da Tarsier Studios que mistura contos de fadas e histórias de terror para nos envolver nos eventos dos Seis Jovens, uma garota presa em um enorme navio cheio de espíritos corruptos que estão apenas esperando uma chance para você para assumir, do qual teremos que ajudá-la a escapar.



Little Nightmares Six explora a cena com a ajuda de uma lanterna

Além desses jogos, também há atualizações para o catálogo PlayStation Plus Extra e Premium de agosto de 2022, que inclui oito jogos da série Yakuza: fechando o círculo perfeito para quem sempre quis dar uma chance à série SEGA e agora não tem mais desculpas.

Enquanto espera para saber o que vai acontecer nos próximos meses, não há dúvida de que a Sony está paga muito Seu serviço de assinatura renovado e seria interessante entender o quanto os números da plataforma cresceram em comparação com o passado, mas também que tipo de equilíbrio a empresa pretende atingir para evitar a saturação que pode ser contraproducente, já que há uma coisa realmente que ninguém pode comprar tempo.



Yakuza 0, Kazuma Kiryu em sua versão dos anos 80

Então, qual é a estratégia da Sony? Até onde a casa japonesa irá com o novo PlayStation Plus sem afetar as vendas exclusivas da primeira parte? Haverá um comprometimento de fornecimento ou veremos um progresso furioso até o outono para aumentar a base de usuários? Vamos falar sobre.

