Vendas de software, assinantes primários exclusivos e assinantes PS Plus estão localizados – Nerd4.life

Entre as demonstrações financeiras publicadas pela Sony PlayStation Nas últimas horas, houve uma rede Queda nas vendas de software No primeiro trimestre do novo ano fiscal, que também está associado a menores vendas Jogos próprios e assinantes do PlayStation Plus.

Portanto, foi confirmado que o primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 da Sony é um pouco negativo: depois de ver as vendas do PS5, que ainda estão em linha com as expectativas, as vendas de software mostraram um total de 47,1 milhões de cópias, com 26% de redução em relação ao mesmo período do ano anterior.



Sony, demonstrações financeiras para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2022

Uma análise notável também em relação aos jogos first-party exclusivos do PS4 e PS5, o que é um fato registro negativo No trimestre de abril a junho de 2022 com 6,4 milhões de cópias vendidas: este também é o pior número considerando todos os trimestres para os anos fiscais de 2019, 2020 e 2021.

o novas chegadas Espera-se que os próximos meses ajudem a melhorar a situação, especialmente com o lançamento de The Last of Us Part 1 em setembro e o lançamento de God of War Ragnarok em novembro, a fim de reviver o setor de software que sofreu claramente as repercussões do crise generalizada do mercado.

Assinantes de PlayStation Plus, pelo segundo trimestre consecutivo: O terceiro trimestre do ano fiscal de 2021 continua sendo um recorde positivo nesse sentido, já que os 48 milhões alcançados naquele momento continuam sendo o ponto mais alto alcançado até agora pelo serviço de assinatura da Sony, que então viu o total . Ele caiu para 47,4 e depois para 47,3 milhões de usuários no trimestre em análise, com um número que foi de qualquer maneira superior ao valor no período correspondente do ano anterior, portanto, o declínio é pequeno.

Com relação a esses dados específicos, esperamos ver mudanças significativas no início do próximo trimestre, uma vez que Reinicie completamente o serviço Com o novo PlayStation Plus de 3 níveis.