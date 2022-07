Ferrari 296 GT3, aqui está o novo carro de corrida para competições de GT

Ferrari Tirei o véu oficialmente em O novo 296 GT3, sucessor do 488 GT3, que começará a correr a partir do próximo ano na série GT e a partir de 2024 também nas 24 Horas de Le Mans. Nós vimos este carro de corrida Faça algumas primeiras voltas na pista de Fiorano Em meados de abril de 2022. Agora, Maranello revelou todos os seus segredos.

MANUSEIO EM 24 HORAS DE DAYTONA 2023





Ponto de partida É o da Ferrari 296 GTB Redefinido para as demandas de pista e desempenho graças ao trabalho em equipe entre Centro Stile, aerodinâmica e designers. O objetivo dos técnicos eraCrie uma configuração aerodinâmica capaz de operar dentro dos parâmetros de suavização, reduzindo a sensibilidade às mudanças de trim, em favor do desempenho de velocidade, manuseio do veículo e previsibilidadeEste trabalho resultou em um aumento de 20% na carga vertical em relação ao 488 GT3. Do divisor dianteiro ao exaustor traseiro com design avançado de difusor 3D, tudo foi estudado em detalhes para alcançar Maximizando a eficiência aerodinâmica. O quadro de alumínio foi desenvolvido com base na experiência adquirida com o 488 GT3. Os técnicos da Maranello obtiveram um quadro particularmente leve que também permite Gerenciamento de lastro melhor e mais eficiente E para aproveitar ao máximo as capacidades de aderência dos pneus sem comprometer sua segurança em apenas alguns passos. Comparado com a versão de estrada, o 296 GT3 tem entre-eixos maior, dentro dos limites regulamentares. A suspensão, assim como as barras estabilizadoras, oferecem a mais ampla gama de ajustes para permitir que os motoristas confiem na melhor configuração possível do veículo. O sistema de travagem também foi revisto e melhorado, com pinças e discos recentemente desenvolvidos (agora com 400 mm à frente). No entanto, as rodas completamente novas são as rodas 296 GT3, desenvolvidas e homologadas exclusivamente pela Rotiform para este modelo.

Os técnicos, no design do carro, prestaram muita atenção Com que rapidez as peças danificadas podem ser substituídas. De fato, tanto a parte dianteira quanto a traseira podem ser substituídas em poucos segundos graças a uma série de truques e soluções que garantem um retorno muito rápido à pista em caso de danos à aerodinâmica ou desempenho. READ "Uma nova opção apenas para smartphones Samsung" O cockpit foi desenvolvido para ser intuitivo e acessível, além de poder oferecer uma boa visão. Estes são aspectos importantes das corridas de resistência. Comparado ao 488 GT3, o cockpit foi completamente redesenhado com base em informações coletadas por motoristas de fábrica e clientes. Para permitir que o piloto tenha sempre as principais funções à mão, muitos controles foram movidos para Novo volante inspirado na Fórmula 1. Pedais e direção são facilmente ajustáveis. O sistema de ar condicionado é projetado para garantir ventilação adequada em todas as condições, para favorecer o foco do piloto em todas as etapas da corrida. O carro de corrida deve estrear Daytona 24 Horas de 2023.

Sem eletricidade





O coração do Ferrari 296 GT3 é o motor de 6 cilindros do 296 GTB Mas não é combinado com unidade elétricapor motivos organizacionais. O “V” é de 120 graus e a turbina foi posicionada dentro do “V”. O motor foi posicionado à frente e mais baixo que a versão de estrada, para aproveitar ao máximo o rebaixamento do centro de gravidade e a rigidez torcional que, em comparação com o 488 GT3, rendeu ganhos de cerca de 10%. Toda a dinâmica de fluidos interna do motor e componentes específicos aprovados para a versão de pista do motor foram estudados por engenheiros e parceiros da Ferrari.