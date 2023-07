facto nintendo Tem um novo controlador sucessor no pipeline chavese que isso não está longe de seu início real, tornou-se uma espécie de segredo aberto.

De fato, existem muitas indiscrições que se sucedem e vêm de diferentes fontes, mas são consistentes com as informações que você fornece. O último, reporte aos colegas do site Tecnologia WCCFvem direto da China, onde existe um site especializado em investimentos Arame Publicamente, um novo lançamento de hardware da Nintendo é esperado no primeiro trimestre de 2024.

Anteriormente, o mesmo site esperava detalhes do Nintendo Switch Quando ainda o conhecíamos sob o codinome “Nintendo NX”então parece certo que ele tem excelentes informações em primeira mão.

De fato, de acordo com esses especialistas de mercado, a Hogzhun Metal Industry deverá ver suas vendas aumentarem no segundo semestre de 2024, já que A Nintendo planeja lançar o Switch no primeiro trimestre do ano que vem. Ele lê muito no relatório.

Claro que há uma dúvida fundamental: o primeiro trimestre pode ser o primeiro trimestre de um ano civil — e se estamos falando de um lançamento entre janeiro e março, pode ser o primeiro trimestre de um ano fiscal. Neste caso, falaremos de um período entre março e junho de 2024.

Também é verdade que o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, descartou anteriormente o lançamento de um novo hardware para todo o ano fiscal atual, sugerindo que o novo console não deveria nascer antes de 1º de abril de 2024.

Como esperávamos, apenas as inúmeras loucuras indicam que algo está fervendo na panela da Nintendo: há poucos dias, a notícia de que o estúdio já havia recebido os controles para o próximo console, enquanto ficamos sabendo que o codinome, de certa forma muito consistente com usando o adaptador original, seria “NX 2”.

Em 31 de março de 2023, nintendo switch distribuir bem 125,62 milhões de unidades, solidificando sua posição como um dos dispositivos de jogos mais populares de todos os tempos. Será interessante ver como a Nintendo continua seu sucesso e se voltará a apontar para um console híbrido: com o Switch, conseguiu unir os mercados intermináveis ​​de consoles domésticos e seus portáteis, produzindo de fato jogos que têm apelo. para ambos os tipos de público. E os números provaram que eles estavam extraordinariamente certos.

