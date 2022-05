Ferrari sp48 Unica, dedicado a apenas um piloto

Uma Ferrari para um comprador não é uma piada, mas um fato, a Ferrari SP48 Unica é algo especial.

o programa Projetos Ferrari O carro está prestes a amadurecer distintoque pode ser considerado um sedã esportivo. lá Ferrari sp48 Unicasó se tornará realidade para um por sorte, que trabalhou para personalizar e decorar sua cor vermelha com engenheiros. Vamos descobrir mais de perto RecursosQuem se conhece sobre essa nova criatura cavalo pulando.

Características da Ferrari sp48 Unica

Ontem Ferrari Apresentou seu novo projeto, que iniciou em colaboração com um comprador. O carro terá obviamente dois lugares, o que é inspirado no F8 saudação. O design do carro é projetado em Centro de estilo Ferrarionde encontramos no início da seção, Flávio Manzoni. O centro foi fundamental no uso de Tecnologias 3Dque permitiu perceber Redes. Essa tecnologia tornou possível estudar novosar do motor forma grade.

lá Sp48 único Ele também reposicionou os soquetesar de freiopara mais estilo Atleta. O carro parece mais agressivo, significativamente modificado, eu faróisIsso, em particular, levou a uma mudança na colocação de alguns componentes. Outro ponto muito interessante é que Dinâmica do fluido térmicoum novo estudo, levou à descoberta de um novo ponto para equilíbrio aerodinâmico.

tremenda cooperação com Centro de estilo Ferrari Sinta-se, vá tão longe a ponto de mudar o tamanho Entradas para fluxos de líquido de arrefecimento do motor. O estudo permitiu melhorar todas as entradas de ar e reduzir o tamanho das portas laterais. O carro não dava muita ênfase à área de superfície, principalmente porque queria dar mais importância à carga traseira.

O interior do habitáculo é muito semelhante ao do F8 saudação. Estamos basicamente passando por algumas mudanças, digamos que a janela traseira foi eliminada e estilo de cores. O estúdio trabalhou duro para encontrar as cores certas para fazer o carro parecer mais rápido Atletaporque o estilo sp48 único. Este projeto nos mostra como a Ferrari pode partir de seu modelo anterior, neste caso F8 Tributotransformando-o em algo novo e original.

Projetos especiais o que eles realmente são

Hoje para muitos foi a abordagem Projetos Especiais a partir de Ferrario que realmente continua sendo uma coisa.”distintoO projeto é baseado na criação de um arquivo FerrariDe acordo com as ideias do comprador que coopera com o departamento criativo. Praticamente um sonho, quem nunca sonhou em sua vida ter uma Ferrari única no mundo, projetando-se com a casa italiana? Muitas vezes os custos desses carros são mantidos em segredo, e mesmo neste caso não se sabe, mesmo que possamos estimar, que o valor será muito alto.