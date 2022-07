Duração do jogo revelada, não haverá modo foto – Nerd4.life

Ebb Software – o autor do jogo Scorn – revelou algumas novas informações sobre o jogo de terror. Especificamente, ele observou a longevidade aproximada da aventura e indicou que nenhum modo retrato seria incluído.

Como dito, o desprezo deve durar entre seis e oito horas: a diferença entre duas horas dependerá de quanto tempo os jogadores levam para resolver os quebra-cabeças do jogo. O mundo do jogo terá “uma certa quantidade de ambientes diferentes, dentro de diferentes níveis”.

O jogo parece ótimo visualmente, mas infelizmente não haverá modo de foto embutido. No entanto, a equipe explica que “o foco está em maximizar a imersão do jogador, então nosso design de interface do usuário é relativamente mínimo”. Isso significa, em outras palavras, que será possível fazer ótimas capturas de tela por meio de ferramentas de terceiros, mesmo sem remover a interface do usuário.

A Ebb Software também afirma que Scorn não deve ser considerado um projeto AAA: “Esta é uma produção independente e um projeto nascido da paixão! Embora tenhamos começado com apenas 4 pessoas e um orçamento muito pequeno, crescemos para ser um. O que pode ser considerado um projeto AA.”



livro de arte desprezo

Para a trilha sonora original e o livro de arte (duas páginas visíveis acima), que estarão disponíveis separadamente e na edição deluxe, o primeiro oferece duas horas de músicas de Aethek e Lustmord. O livro de arte digital é composto por 192 páginas com conceitos gráficos, armas, criaturas estranhas que vagam pelo mundo e muito mais, além de detalhes sobre a história.

Scorn estará disponível a partir de 21 de outubro de 2022 no PC e Xbox Series X | S. Abaixo estão os requisitos mínimos e recomendados.