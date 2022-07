Quem tem o popular app de mensagens vê o ícone verde do WhatsApp em seus celulares, mas provavelmente não suspeita de sua função “secreta”.

Nunca deixa de nos surpreender descobrir muitos Funções oferecidas pelo WhatsAppA rede social está entre as redes sociais mais usadas no mundo Converse e faça videochamadas. mas também as comprasParticipou grupos E a troca, claro Fotos, documentos e muito mais.

Tudo Modernização Sempre reserve Algumas boas notícias. Um dos mais esperados, por exemplo, é quem vai expandir Opções nos modos “Status”. Também usando o aplicativo Podemos fazer muitas coisas em conjunto com outras ferramentascomo a conversão Áudios no texto. ou “Ocultar” nossa posição Para alguns contatos muito “intrometidos”.

Também nos lembramos disso A novidade deste ano é o acesso a WhatsApp no ​​Ray-ban Stories . óculos. Este é mais um passo para expandir os wearables – e vamos ser sinceros – também algo muito elegante. Embora não falte “controvérsia” sobre a letra agregar.

naturalmente Este aplicativo popular tem suas desvantagens, mesmo que não fosse a vontade dos desenvolvedores. Infelizmente, um Fenômeno prejudicial para os usuários. Vamos falar sobre roubo de conta do whatsapp. Para aqueles que querem aprender mais sobre como se defender podem ler em Nosso último artigo Que é apenas sobre isso.

mas agora Vamos nos concentrar em um dos muitos aspectos positivos, E isso em especial Talvez nem todos saibam. É isso que é.

O ícone verde do WhatsApp esconde um “segredo” e é isso que acontece quando você o mantém pressionado

Quando recebemos uma mensagem ou queremos usar o app, simplesmente “tocamos” noUm ícone verde muito popular. Assim chegamos a Empregos no WhatsApp. Mas muitos usuários, embora o usem há muito tempo, provavelmente não sabem Opção ‘Oculto’Que por sinal pode realmente provar isso útil.

Na verdade, tudo o que você precisa fazer é simplesmente Pressione e segure o ícone por mais alguns momentos. Geralmente fazemos isso quando queremos Desinstalar Inscrição. Em vez disso, com o WhatsApp – além disso – podemos fazê-lo Muito mais.

Mantendo pressionado o ícone verde, na verdade, Obter uma mini listaonde podemos Execute algumas operações mais rapidamente. Por exemplo, acessar um arquivo Câmera ou outro Contatos nossa interação com, ou ai Grupos favoritos. com base no uso, As funções podem variarmas serão sempre Ele pode ser acessado com este “truque”.