Porsche 911 GT3 R, aqui está o novo carro de corrida super esportivo que será lançado em 2023

Nas 24 Horas de Spa, a empresa sediada em Estugarda apresentou o novo 911 GT3 R, o super desportivo de referência para as corridas de Sprint e Endurance em que participam pilotos profissionais e amadores. Sob um vestido clássico, o novo Porsche está equipado com um motor de 4,2 litros com 565 cv e soluções mecânicas avançadas

Julio Masbury – Spa-Francorchamps (Belle)

Linhas, estilo e estética remetem às características estilísticas clássicas que escreveram a história da casa Zuffenhausen e que se tornaram parte da lenda das corridas. Sob o vestido, no entanto, o novo Porsche 911 GT3 R esconde soluções futuristas com o objetivo de se afirmar na pista como um dos carros de corrida mais temidos internacionalmente. Por ocasião das 24 Horas de Spa-Francorchamps, sétima rodada do GT World Challenge Europe, a marca alemã apresentou o novo carro que entrará na pista a partir de 2023. O supercarro esportivo, construído na 992ª geração do icônico 911, é capaz de produzir 565 cavalos de potência e explorar mecânica e aerodinâmica avançadas. preço? A partir de € 511.000, excluindo impostos e opções.

Porsche 911 GT3R: o projeto – Uma pista que começou em 2019 e termina três anos depois e fará sua estreia nas corridas a partir de janeiro de 2023. O novo Porsche 911 GT3 R, a “fera” dedicada às competições de clientes para a empresa com sede em Stuttgart, tanto para pilotos profissionais quanto amadores. O objetivo é embelezar a história recente de seus muitos sucessos, considerando que o carro que antecedeu o 911 obteve vitórias gerais nas 24 Horas de Nürburgring & Spa, tanto na classe GT3 nas 24 Horas de Daytona quanto nas 12 Horas de Sebring .. Entre as características essenciais do projeto “Uma das características mais importantes que nossos clientes tinham em mente era a capacidade de dirigir o carro de corrida por mais tempo – disse Sebastian Jules, gerente de projeto do 911 GT3 RV da Porsche Motorsport -. por que nos concentramos especificamente na melhoria geral da capacidade de liderança. READ Jogos grátis de dezembro de 2021 revelados oficialmente - Nerd4.life

Porsche 911 GT3 R: como foi feito – Do lado mecânico, o Porsche 911 GT3R possui um motor de seis cilindros em linha de 4,2 litros refrigerado a água, desenvolvido para uma potência máxima de 565 cv a 9250 rpm, combinado com uma caixa de câmbio série 6 Speed ​​​​com paddles no volante. A curva de torque e potência foram aprimoradas para tornar o motor mais “afinado” e, portanto, adequado para uso por motoristas cavalheiros, enquanto a posição rebaixada e a inclinação de 5,5° do próprio motor possibilitaram criar um motor mais largo e profundo. O novo 911 GT3R, construído com um quadro leve de alumínio, mede 4.619 mm de comprimento, tem uma distância entre eixos de 2.507 mm e um peso seco de pelo menos 1.250 kg. O uso extensivo de fibra de carbono, tanto nas configurações aerodinâmicas quanto nos painéis das portas, teto e spoiler traseiro superior, ajuda a manter o peso total sob controle. O sistema de freios na dianteira é composto por discos de 390 mm e 6 pistões na traseira de 370 mm e 4 pistões. Finalmente, de acordo com os requisitos dos regulamentos da classe GT3, o carro de corrida alemão possui o sistema APO e o sistema de controle eletrônico de tração.

Porsche 911 GT3 R: Competições – Um carro de alto desempenho projetado para corridas internacionais. Entre as características que não passam despercebidas pelos especialistas, o novo Porsche 911 GT3 R (o segundo modelo de corrida desenvolvido com base na 992ª geração, depois do 911 GT3 Cup) tem um assento que se move mais para o centro do passageiro. cabine, com a vantagem não só de distribuir os pesos da melhor maneira possível, mas também de garantir um maior nível de segurança para o motorista, bem como o cumprimento das novas normas da FIA sobre efeitos colaterais. Além disso, tanto a direção quanto os pedais podem ser facilmente ajustados, permitindo que os passageiros (que compartilham o cockpit em algumas corridas de Sprint e Endurance) encontrem a posição perfeita. READ Jogos Android direto do Google Play em 2022 - Nerd4.life