Microsoft Xbox visa outras aquisições após Activision Blizzard e Bethesda – Nerd4.life

Activision Blizzard não será a última Obsessão A partir de Microsoft Xboxcom o gigante de Redmond a anunciar que pretende continuar a “investir em Novos Estudos de Desenvolvimentoe Criadores de Conteúdo para expandir o Xbox Game Studios.

Nos últimos meses, a Microsoft vem concluindo as etapas necessárias para concluir a aquisição da Activision Blizzard, um investimento de US$ 68,7 bilhões que pode se concretizar em agosto de 2022 se a FTC dos EUA der luz verde.

No entanto, parece que a gigante de Redmond já está pensando no próximo passo para expansão Estúdios de jogos Xbox. Na documentação do último demonstrativo financeiro enviado à SEC (Securities and Exchange) dos EUA, a Microsoft fala sobre investimentos em novos estúdios e, portanto, aquisições, com o objetivo de expandir e diversificar a oferta do Xbox Game Pass.

“Nosso conteúdo de jogo exclusivo é criado pelo Xbox Game Studios, um grupo de estúdios próprios que criam experiências de jogo únicas e distintas. Continuamos investindo em novos estúdios de desenvolvimento e conteúdo para expandir nosso roteiro de IP e aproveitar novos criadores de conteúdo. Essas experiências de jogo únicas são uma pedra no canto do Xbox Game Pass.”

Matt Botty, presidente da Xbox Game Studios, disse em entrevista que o objetivo da Microsoft com as grandes aquisições não é manter os jogos fora da competição reduzindo o valor de suas ofertas, mas sim aumentar o valor do Xbox Game Pass. , Pioneiro. Servindo o ecossistema através do verde.