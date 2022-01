Número de horas de conclusão da trama principal reveladas pela FromSoftware – Nerd4.life

Há quanto tempo Elden Ring está no mercado? A FromSoftware respondeu a essa pergunta durante a Taipei Game Show 2022. Um membro da equipe revelou que, segundo estimativas, o O número de horas Há uma necessidade de terminar quase a única história principal do jogo 30. A duração aumenta significativamente se você decidir explorar as áreas secundárias.

Especificamente, é o produto que fala Yasuhiro Kitao. Durante uma entrevista, Kitao explicou que as 30 horas de jogo necessárias para terminar a história de Elden Ring se tornariam muito mais se você também explorasse áreas secundárias e o mundo aberto. Ele também garante que, por ser um jogo desafiador, o número real de horas aumentará porque você percebe que está preso na frente de algum chefe por algum tempo. Kitao diz que levará “várias dezenas de horas” a mais para ver o fim.



Dragão de Elden Ring

Jogadores que tentaram teste de rede Elden Ring pode confirmar que leva alguns minutos para chegar à parte obrigatória da trama, uma vez que você entra no mundo aberto, mas para explorar toda a região na versão beta leva horas e horas. Empurre os jogadores como almas para procurar em todos os cantos por segredos e itens úteis, por isso temos certeza de que a maioria dos fãs verá os créditos em mais de 30 horas.

Kitao também enfatizou que amantes da ciência Os jogos típicos da FromSoftware terão muito a descobrir dentro do Elden Ring, pois nesta nova aventura há muito mais criaturas do que na série Dark Souls.

Por fim, lembramos que está disponível um vídeo que reúne todos os trailers de jogabilidade exibidos no Taipei Game Show 2022.