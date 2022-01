Um novo jogo, possivelmente em Kirby, pode ser anunciado em fevereiro – Nerd4.life

Parece que tem um novo Kirby Discernimento Nintendo Switch, além do que já foi apresentado, com um propaganda pode acontecer um fevereiro Segundo a revista japonesa, o Nintendo Dream.

Ao menos segue a tradição dada por Dededaio no Twitter, também abordada pelo VGC, de japonês: novo jogo! Tenho um pressentimento! Que um novo jogo será anunciado em breve”, é o que afirma a tradução da revista japonesa.

Para falar a verdade, a declaração do sonho da Nintendo não parece necessariamente se referir a Kirby, mas dado que está incluída em um artigo falando sobre Kirby e a Terra Perdida e que 2022 marca 30º aniversário Da série, é possível que possa ser mais um capítulo da série.

Por outro lado, o famoso personagem rosa sempre foi a heroína dos títulos que também pertencem a diferentes segmentos e jogabilidade diferente, então pode ser um jogo episódico ou diferente, mas depende do respectivo personagem.

Enquanto isso, também estamos ansiosos por Kirby e Lost Land, cuja data de lançamento está marcada para 23 de março de 2022 no Nintendo Switch e que vimos recentemente um trailer com data de lançamento no Nintendo Switch.