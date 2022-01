O jogo completo já está sendo transmitido no Twitch e no YouTube – Nerd4.life

Pokémon Legends: Arceus Já está circulando online esta semana, e agora parece que os estágios completos de jogabilidade do jogo estão disponíveis para transmissão Contração muscular E como reproduzir vídeo sob demanda YouTube.

Notícias da minha Nintendo Ele escreve: “Parece que algumas pessoas que receberam o jogo anteriormente enviaram o jogo para sites de ROM ilegais, o que significa que Arceus Pokémon Legends agora pode ser jogado através de um emulador. E alguns daqueles que baixaram a ROM transmitiram o Estou jogando no Twitch e enquanto escrevo isso, há pessoas que jogam online e transmitem o jogo inteiro para um pequeno número de espectadores.”



Uma das lendas da exploração em Pokémon Arceus

A Nintendolife verificou a informação e confirmou que é tudo verdade. em uma sessão do dia Contração muscular, o treinador tinha um monte de Pokémon em torno do nível 50. É possível que esses caras joguem o máximo que puderem e possam ter terminado toda a aventura antes do lançamento de Pokémon Arceus Legends.

