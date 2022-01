Sony WF-1000XM3 na Amazon: desconto e preço

Ouvir música é uma das atividades que nos ajuda a superar os momentos difíceis durante o dia. Quer precisemos nos esforçar para enfrentar melhor o trabalho ou os compromissos escolares, ou se queremos apenas relaxar no final de um dia particularmente cansativo, a música pode definitivamente ser nossa melhor aliada. Além disso, se você usar fones de ouvido ou fones de ouvido com cancelamento de ruído, o que permite nos isolar do mundo e focar apenas em nós mesmos.

Vem Auricolari True Wireless Sony WF-1000MX3 Eles são ideais se você estiver procurando por fones de ouvido que garantam uma excelente qualidade de som e, ao mesmo tempo, nos permitam “dar um tempo” do mundo. Graças à melhor oferta da Amazon de hoje A não perder de jeito nenhumA descida de cerca de 40€ na tabela de preços permite-lhe atingir o preço mais baixo de sempre na plataforma de comércio eletrónico por excelência. Desta forma, a já boa relação qualidade/preço torna-se excecional, tornando-o mais acessível do que nunca.

Sony WF-1000XM3, Recursos e Funções

Como as “irmãs mais velhas” WH-1000XM4 (entre os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído também Disponível na Amazon Quase ao preço mais baixo de sempre), o Sony WF-1000XM3 garante uma qualidade de som inigualável e algumas das tecnologias de cancelamento de ruído mais avançadas da indústria. Compactos e ergonômicos, os fones de ouvido com cancelamento de ruído da Sony aproveitam todo o potencial de chip de áudio QN1e Para fornecer a melhor experiência auditiva possível.

Os verdadeiros fones de ouvido sem fio da Sony se beneficiam da tecnologia som adaptativo Para evitar distrações quando estamos em grande perigo. Se estivermos em transporte público, por exemplo, o Motor de sensações Deixe o cancelamento de ruído ativado; Por outro lado, se estivermos andando na rua, o cancelamento de ruído será desativado automaticamente, para evitar o isolamento do mundo ao nosso redor. Por outro lado, se removermos apenas um dos dois fones de ouvido, a reprodução será interrompida, para evitar perder até a menor nuance da música que estamos ouvindo.

Para controlar a operação e várias funções, você pode usar Controles de toque em ambos os fones de ouvido. Tocar no fone de ouvido esquerdo uma vez, por exemplo, alternará do cancelamento de ruído para o som ambiente e, enquanto você estiver interagindo com o fone de ouvido direito, poderá controlar a reprodução e alternar entre as faixas. No entanto, se você não tiver a configuração padrão, basta baixar o Sony | fones de ouvido e personalize os controles ao seu gosto. E caso suas mãos estejam ocupadas, não se preocupe – fones de ouvido Sony também Compatível com os principais assistentes de voz (Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Siri), permitindo que você interaja com seu smartphone sem precisar segurá-lo nas mãos.

No entanto, a tecnologia avançada de cancelamento de ruído não significa isolamento completo do mundo exterior. Ocupação atenção rápida De fato, ele permite que você interaja com pessoas próximas a você de maneira simples e instantânea: basta tocar nos controles de toque no fone de ouvido esquerdo e o cancelamento de ruído será pausado. Em seguida, solte os comandos para poder voltar a ouvir música sem qualquer tipo de perturbação.

Bateria incluída 24 horas consecutivas de reprodução de áudio E graças a uma carga rápida, 10 minutos dentro do estojo são suficientes para mais 90 minutos de audição.

Sony WF-1000XM3 oferecido na Amazon pelo menor preço de todos os tempos: desconto e preço

Entre as melhores ofertas atuais da Amazon, Sony WF-1000XM3 Pode ser adquirido com um 25% de desconto no preço de tabela, trazendo o preço para o menor nível histórico (anteriormente alcançado apenas durante as ofertas da Black Friday). Os verdadeiros fones de ouvido sem fio do fabricante japonês são oferecidos por apenas € 109,00, com a possibilidade de comprá-los imediatamente e pagar em prestações graças ao serviço Cofidis. Para aproveitar esta oportunidade, basta selecionar “Pagar em prestações” no momento do check-out e seguir o procedimento orientado.

