Forza Motorsport: Um vídeo de gameplay apresentando o novo Modo Carreira

A Turn 10 lançou uma nova versão vídeos de gameplay para Vá de automobilismoneste caso, focar no novo Situação de emprego Encontrado no próximo capítulo para PC e Xbox Series X | S, que apresenta muitos novos recursos em comparação com as opções de jogo correspondentes nos capítulos anteriores.

À semelhança da tradição, a profissão realiza-se em diferentes competições, também focadas em carros e temas específicos, de forma a permitir experimentar um grande número de veículos diferentes.

A Builder’s Cup foi projetada para fornecer uma introdução progressiva ao conteúdo do Forza Motorsport, mas também para ensinar Ajustes e ajustes Pode ser realizado em seus próprios veículos, a fim de entender melhor os diferentes aspectos técnicos do simulador de direção.

Também neste caso, antes das diferentes competições, existem vídeos introdutórios que mostram os temas centrais e as categorias que as corridas incidem, enquanto fora da própria corrida será possível participar em treinos livres e classificatórios, o que também se torna fundamental para criar o melhor visual para o carro.

A participação em corridas permite obter pontos de experiência, dentro de um progresso Corrigido em diferentes modos de jogo. Porém, como vimos, essa progressão está vinculada a uma conexão permanente com a internet, necessária para acompanhar de forma única o progresso de cada jogador.

Uma nova opção é representada por Desafie a redeque permite escolher a sua posição na grelha, com diferentes consequências em termos de recompensas que podem ser obtidas com base nos resultados no final da corrida.

Entre as novidades está um poderoso desenvolvimento transferido parainteligência artificial, que está focado na implementação de aprendizado de máquina e agora deve sugerir um comportamento mais avançado, além de gerenciar a física, que é central no modelo de direção. Clima dinâmico, um sistema de gerenciamento de pneus totalmente novo e suspensão contribuem para as mudanças na pista.

Com a recente apresentação exibida no Xbox Games Showcase 2023, a data de lançamento está marcada para 10 de outubro de 2023 no PC e Xbox Series X | S, disponível no dia 1 no Xbox Game Pass.