Titanfall 3 foi cancelado após 10 meses de desenvolvimento em favor de Apex Legends

O ex-desenvolvedor da Respawn Entertainment, Mohamad Alavi, afirmou que o estúdio começou a trabalhar nele. Titanfall 3Mas este projeto foi Cancelado após 10 meses do trabalho Para Apex Legendsque, como sabemos, foi um enorme sucesso.

Em entrevista ao The Burnnetwork, Alavi explicou que conforme o projeto começou a tomar forma, a equipe da Respawn percebeu que não estava satisfeita e que “faltava um elemento revolucionário”. Só então, PUBG subiu ao topo, seguido por Fortnite, que deu uma ideia aos desenvolvedores Experimente o modo Battle Royaleiniciando assim o trabalho no Apex Legends.

“Titanfall 2 saiu e ele fez isso juntos e nós pensamos: ‘Ok, vamos fazer Titanfall 3’. E estamos trabalhando nisso há dez meses”, disse Alavi. “Quero dizer, tínhamos novas tecnologias, mais missões e peças principais jogáveis ​​que eram tão boas, se não melhores, do que qualquer coisa que fizemos antes. Melhor, mas não inovador. Não tínhamos a mesma sensação de Titanfall 2, onde eles estavam fazendo algo revolucionário”.

“Estávamos tentando resolver problemas multijogador, Titanfall 1 a 2, depois novamente 2 a 3, e o multijogador em equipe estava morrendo. Então PUBG apareceu.” Alguns membros da equipe começaram a jogar até que “fizeram um mapa battle royale com classes de Titanfall 3”.

De acordo com a reconstrução de Alavi, a equipe abandonou a ideia de fazer uma sequência de Titanfall 2 e experimentou internamente as primeiras ideias para Apex Legends no mais estrito sigilo, a ponto de nem mesmo a EA descobrir as intenções da equipe até seis meses depois. Em retrospecto, acabou sendo uma aposta vencedora, considerando o sucesso que o battle royale teve de 2019 até hoje.

Determinamos em que condições a Respawn Entertainment Você pode pegar a corrente novamente Queda do Titan. É uma premissa que nem descarta o chefe do estúdio, Vince Zampella, que admitiu que a equipe gostaria de fazer um novo jogo na hora certa e com a ideia certa. vamos ver.