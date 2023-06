O novo BMW Série 5: reestilização luxuosa e tecnologia incrível só de olhar

O Série 5 completamente reformulado, o modelo de topo da história da BMW, não só traz o modelo totalmente elétrico, o i5, para o mercado. Revolucionário, ousado e pronto para mudar suas expectativas sobre o que um sedã deve ser

Mais dinâmico do que nunca, Rich B inovações digitais E pela primeira vez, também está disponível no variador na íntegra elétrico: É assim que as novas mudanças BMW Série 5.

com o balanço elétrico i5a nova geração de sedã executivo A empresa mais bem-sucedida do mundo está assumindo a liderança no caminho da mobilidade premium sustentável no setor automotivo gama média-alta.

A nova Série 5 apresenta uma linguagem de design que atinge um equilíbrio perfeito Elegância e esportividade, com um toque sutil, mas surpreendente, de tirar o fôlego. Com mais de cinco metros Carregado com tecnologia inédita, o novo modelo apresenta um design inovador, mantendo uma conexão com a herança histórica da Série 5.

o Lançamento no mercado quem é novo BMW Série 5 Vai começar em um mês outubro deste anoquando esta nova geração de modelos for lançada mundialmente com Toda tração elétrica E dependendo da área de mercado, também com Sistemas híbridos elétricos E motores de alta eficiência, depois motores A Gás E diesel Incluindo Tecnologia híbrida leve Com tensão de 48 volts, a nova quinta série abre com o modelo 520i s DriveFortemente 208 cv Disponível a um preço inicial de 66.800 euros.

Recursos e tecnologia

Como todas as gerações anteriores do novo modelo BMW Série 5 BerlimA É produzido em uma fábrica O Grupo BMW em Dingolfingonde também são produzidos motores elétricos e motores elétricos baterias de alta tensão que equipam o BMW i5. A inconfundível grade oval não é colocada verticalmente, mas é bastante ampliada. É mais largo, volumoso, proeminente e com traços mais angulosos, podendo-se optar por destacá-lo. Fiel à tradição, o interior distingue-se por faixas verticais pretas.

O cockpit do novo BMW Série 5 tem significativamente menos botões e controles do que o modelo anterior. o novo Série 5 Ele tem design contemporâneo Ele vem com bancos esportivos de série.

Além disso, os interiores incluem revestimentos que não contêm couro de origem animal e são de fato os primeiros a serem usados ​​como padrão O interior é vegano. Todo o sistema de exibição digital consiste em uma bobina uma oferta Para obter informações de condução de 12,3 polegadas e oferecer aInfoentretenimento de 14,9 polegadas.