Activision Blizzard: A FTC dos EUA quer bloquear temporariamente e relatar a aquisição

Agência Antitruste dos EUA, Comissão Federal de Comércio (FTC)estaria prestes a pedir liminar na Justiça Federal para tentar Bloquear aquisição temporariamente Da Activision Blizzard, da Microsoft, avaliada em US$ 69 bilhões.

Lembramos que a FTC processou para bloquear o processo proposto pela Microsoft Já em dezembro de 2022, alegando que isso permitiria à empresa suprimir a concorrência na indústria de jogos. Uma audiência no caso foi marcada para 2 de agosto, após o prazo final de 18 de julho da Microsoft para a fusão.

De acordo com relatórios da CNBC, citando uma fonte familiarizada com o assunto, a FTC está agora investigando o assunto. Passos para prevenir a convulsão A Activision Blizzard, da Microsoft, está avançando com uma audiência interna, entrando com uma liminar em um tribunal distrital dos Estados Unidos.

Assim o FTC terá um arquivo tempo adicional necessário decidir bloquear a aquisição, da qual a Microsoft poderá apelar em um tribunal federal se não estiver satisfeita com o resultado.

Também soubemos neste mês que a Capital Markets Authority se reuniu com a Federal Trade Commission 26 vezes para discutir a aquisição, de acordo com a prática.