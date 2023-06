PlayStation Plus Extra e Premium junho de 2023: próximos jogos PS5 e PS4 anunciados, agora é a hora

EU’anúncio afiliado Jogos PS5 e PS4 chegar para junho de 2023 com Complementos e premiums do PlayStation Plus Deve acontecer esta semana e, especificamente, na quarta-feira, 14 de junho de 2023, deve ser o dia em que a Sony revelará oficialmente os novos títulos esperados no catálogo das duas principais camadas do serviço de assinatura PlayStation Plus.

Se tudo correr como planejado, os anúncios de junho de 2023 dos jogos PS5 e PS4 no PlayStation Plus Extra e Premium devem ocorrer por meio de vários canais sociais da Sony em 17h30, horário italiano, na quarta-feira, 14 de junho de 2023.

É difícil ter certeza absoluta, considerando que a Sony não comunica esses anúncios com antecedência e nunca forneceu um cronograma padrão oficial, mas há um modus operandi que parece definitivo agora nesse tipo de comunicação. Como geralmente é a segunda quarta-feira do mês, deve cair esta semana, ou seja, 14 de junho.

Os novos jogos de PS5 e PS4 devem ser realmente Esperamos que você goste deste show A partir de terça-feira, 20 de junho de 2023, sempre olhando os exemplos anteriores: também neste caso não há certeza, mas geralmente a disponibilidade chega na terça-feira seguinte ao anúncio, então é fácil fazer uma previsão com base nisso.

Não há indicações de possíveis introduções no catálogo, pois não há avanços nesse sentido, pelo que nos resta aguardar o anúncio. Nesse ínterim, vimos 17 jogos deixarem o catálogo em junho de 2023, enquanto relembramos os jogos PlayStation Plus Essential gratuitos de junho de 2023 disponíveis na semana passada.