Mudança que pode ser um ponto de virada

O Instagram tem um verdadeiro ponto de virada pronto quando se trata de suas histórias. Eles estão prontos para mudar para sempre, para o deleite dos usuários. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso e quando a atualização pode ser lançada

Instagram Ainda hoje é um ponto de referência para o que interessa às plataformas sociais. Um sucesso que foi construído ao longo dos anos e parece que não quer parar. De fato, está prestes a chegar uma série de novos recursos úteis, que visam atender às demandas dos usuários e fornecer-lhes mais ferramentas para Compartilhe seu conteúdo com seus seguidores.

Um dos grandes pontos fortes da empresa é, sem dúvida, Histórias. São conteúdos – fotos e vídeos – com duração pré-determinada e sim Excluir automaticamente 24 horas após a publicação. Uma grande mudança nesse sentido pode acontecer em breve.

Instagram, as histórias estão mudando para sempre

por um tempo agora, Instagram trabalhando em fazer Histórias Mais rico em recursos. Com o tempo chegaram os adesivos, eles estão melhorando constantemente e permitem que você torne os conteúdos mais personalizáveis ​​com músicas, lugares, caixas de perguntas, enquetes, etc. De acordo com o especialista Adam Mosseri, pode chegar em breve uma extensão que realmente faça as pessoas falarem. A ideia é dar aos consumidores a oportunidade de criar histórias por até 60 segundosmuito mais do que os 15 segundos atualmente disponíveis.

“Estamos trabalhando para melhorar a experiência das histórias. Agora os usuários poderão reproduzir e criar histórias continuamente por até 60 segundos, em vez de cortá-las automaticamente em clipes de 15 segundos” Um porta-voz da Meta explicou ao TechCrunch, afirmar indiscrição apareceu nos últimos dias. Por isso, a filosofia da empresa continua a dar mais possibilidades aos seus usuários.

também rolos Foi ampliado e hoje eles podem acessar até 90 segundos. A ideia nesse caso é concorrer com vídeos do YouTube, TikTok e Snapchat. Veremos como e quando a última novidade será incorporada. No momento, não há notícias sobre tempo de lançamentoNo entanto, já existem relatos de pessoas que agora podem enviar vídeos de 60 segundos.