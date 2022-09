XIII Remake, revisão PS5

Parece que o tempo provou sua boa vontade. No momento em que escrevo, XIII estará tentando Remake novamente, retornando ao mercado no que podemos definir como uma “remasterização do remake”. Quase todos os aspectos foram revisados, mas não pela primeira equipe de desenvolvimento, PlayMagic, em vez de substituídos por pessoas do estúdio francês torre cinco . Escusado será dizer que os compradores de 2020 poderão simplesmente baixar uma atualização mágica absolutamente de graça, para aproveitar as melhorias de status, bem como um novo modo multiplayer online.

A história nos ensina que eu Recria videogames antigos Tanto o bem quanto o mal podem vir. Esta versão da Edição XIII acabou mal, na verdade muito mal: você provavelmente se lembrará um pouco de toda a polêmica relacionada à sua publicação, que ocorreu em 2020 no PlayStation 4, Xbox One e PC. Em suma, foi um verdadeiro desastre, incluindo falhas gráficas, sobreposições, dublagem original que se recuperou sem nenhuma sincronização com os personagens e muito mais. A Microids pediu desculpas e também prometeu corrigi-lo.

XIII Remake no PlayStation 5: um jogo praticamente novo



XIII Remake, agora como antes, muito agradável visualmente

Comparado com a versão de 2020, XIII Remake no PlayStation 5 é Praticamente um novo jogo. É sempre o mesmo título que teve algum sucesso no já distante 2003 no PlayStation 2, GameCube e PC, mas foi atualizado – do ponto de vista gráfico e técnico – até 2022. Desta vez, felizmente, de forma mais que satisfatória caminho. Todas as grandes e injustas brechas resolvidas: pense, por exemplo, na salva-vidas loira que salvou o décimo terceiro nos primeiros minutos do jogo, cujos olhos em 2020 estavam girando livremente de uma maneira muito hedionda; ou coisas insignificantes que atrapalhavam o caminho do protagonista; E novamente a recuperação desastrosa da dublagem, que estava mal sincronizada com personagens não-jogadores. Felizmente, tudo isso é uma memória distante.

Para mais versão PlayStation 5 A partir do XIII Remake, ele oferece 60fps, mas foi deixado de fora em todos os consoles restantes. Por fim, a versão faz jus à antecessora do início dos anos 2000, com uma alta resolução capaz de reforçar uma direção artística que se apoia fortemente no mundo dos quadrinhos (há muitos balões e onomatopeias, não apenas durante os filmes) que busca trazer o personagem completamente no contexto Técnica de sombreamento TB mais ampla.

Claro que nem tudo é perfeito: alterne um pouco Níveis de dificuldade Pareceu-nos que a IA foi muito agressiva no modo “fácil” e um pouco entorpecida, em vez disso, no “difícil”. No geral, no entanto, o nível de desafio ainda faz mais sentido do que há dois anos. Pequenos bugs gráficos menores ainda podem sofrer interferência, especialmente no interior, mas temos certeza que a quinta torre retornará ao problema em um futuro próximo.

Introdução de Modo multijogador online. Por outro lado, tudo o que é oferecido gratuitamente só pode agradar aos jogadores; Por outro lado, o XIII Remake foi provavelmente um dos poucos jogos de tiro em primeira pessoa que não precisava dele. Toda a experiência é, na verdade, baseada em um enredo meticulosamente projetado para ser desfrutado por conta própria: o setor multiplayer nada mais é do que um enchimento, talvez sugerido para justificar até mesmo os dois anos de trabalho necessários para restaurar a credibilidade de todo o processo. Ele faz o que tem que fazer sozinho, mas encontrar outros jogadores não é fácil, e o modo não tenta alcançar alguma inspiração original ou cativante.