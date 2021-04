Anuncie o programa em Streaming, Date & Time – Nerd4.life

Atualização do Genshin Impact 1.5.2 Está vindo comAtualizar Está previsto para os próximos dias um Oferta formal Foi definido nas próximas horas por MiHoYo, que anunciou a data e hora exatas para a transmissão em questão.

O Transmissão ao vivo Será realizada amanhã, 16 de abril de 2021, 15:00 hora italiana (13:00 GMT), através da página oficial miHoYo em Bilibili. O problema é que esta estreia será em chinês, mas seguirá logo após a transmissão mais compreensível em inglês no mesmo dia, às 19:00 hora italiana.

E acima de tudo, a variedade começará a fluir a partir daí Informações e vídeos Também explicando em outras línguas e acima de tudo os detalhes exatos sobre a atualização 1.5 e o momento de lançamento de seu conteúdo, o que põe fim ao rio de vazamentos e dados que agora marcam regularmente as expectativas de novas atualizações para o popular jogo em Pergunta.

Quanto à data de lançamento do Genshin Impact 1.5, vimos que está marcada para 27 de abril para as regiões ET, mas de nosso lado corresponderá a 28 de abril de 2021, Dado o fuso horário. Alguns detalhes do conteúdo também emergem dos gráficos que a equipe utilizou para divulgar o programa na transmissão, tendo em vista que o personagem Iola E referências a Banner De Zhongli, Ou dois itens já apareceram várias vezes em rumores nas últimas semanas.

Enquanto isso, o Genshin Impact foi introduzido no PS5 e se apresentou com um trailer, enquanto as informações ainda aguardavam o lançamento do jogo no Nintendo Switch, que havia sido anunciado há algum tempo, mas sem período de lançamento previsto.