O que você deve saber ao comprar

Atualmente, todos na casa possuem pelo menos uma Smart TV, mas quase ninguém ou ninguém sabe quando comprar.Uma desvantagem que não é tão importante.

Ao comprar um Smart TV O primeiro pensamento vai para conveniência e praticidade. Na verdade, é como comprar algum tipo de telefone gigante que nos permite navegar Internet E baixar clássicos Formulários Que temos Smartphone.

No entanto, a maioria das pessoas não percebe que por trás deste sistema bonito e aparentemente inovador, Existem falhas que realmente prejudicam a privacidade de um usuário individual. Vamos tentar entender do que se trata tudo isso, sem levantar preocupações desnecessárias.

Smart TV: o que você precisa saber quando decidir comprá-la

Na prática, por meio de Um sistema integrado denominado ACR (reconhecimento automático de conteúdo) está presente nas televisões e as preferências do usuário são reveladas. Tecnicamente, ele lê pixels para o que estamos assistindo para melhorar a experiência da TV, mas na verdade vai muito mais longe.

As informações são realmente usadas para publicidade personalizada, Que nos aparece mais tarde por um veredicto Consentimento para processamento de dados Autorizado no momento da configuração. Para muitos, pode ser irritante, pois são bombardeados com sites de conteúdo que, apesar de sua semelhança, podem fazer com que se sintam constantemente espionados.

No entanto, não se preocupe, pode ser tratado de forma simples, Basta desligá-los. Uma mudança que realmente requer alguns aplicativos. Cada dispositivo possui maneiras diferentes de fazer isso.

Em muitos casos, você simplesmente tem que subir Contratos de usuário Ou dele Termos e Políticas Em seguida, faça o acompanhamento comCancele o anúncio. Em outros casos, pode ser mais complicado e fácil de navegar Internet Procurar a ajuda necessária pode certamente ser uma boa maneira.