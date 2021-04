O leitor óptico faz menos ruído após a atualização para diferentes relatórios – Nerd4.life

Os jogadores da edição digital PS5 não tiveram a chance de descobrir, mas a edição padrão do PlayStation 5 Sofreu com um pequeno problema desde D1: se um disco é inserido no drive ótico, a cada hora o console – se ligado de forma clara – faz uma leitura, ou seja, gira o disco e Faz mais ruído do que apenas ruído audível. O PS5 é mais silencioso que o PS4, mas o drive ótico pode ser irritante. Bem, parece que depois da atualização de hoje O ruído do operador é reduzido.

A informação foi relatada pelo Pushsquare: O jornal percebeu a mudança Isso foi confirmado por uma série de discussões que apareceram online nas últimas horas. Portanto, não é apenas uma impressão em algumas pessoas. Não está claro o que realmente foi feito, mas com a nova atualização da unidade óptica PS5, quando ela faz sua leitura regular do disco a cada hora, faz menos barulho. Não temos como testá-lo em primeira pessoa no momento em que escrevo, mas presumimos que a velocidade de rotação foi reduzida para reduzir a vibração e, portanto, o ruído.



Padrão PS5: menos ruído do que a unidade óptica

Também não é o único novo recurso “oculto” na atualização do PS5: há novas funções de inicialização e muito mais. Não se esqueça de que há novos jogos PS5 e PS4 adicionados aos programas.

Por fim, queremos destacar que o PS4 também recebeu uma nova atualização de firmware: Esta é a atualização 8.50, aqui estão as novidades.