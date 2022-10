A navegação anônima no Chrome tem um grande problema

15º























Além 65% dos internautas no uso do mundo Google Chrome Como navegador de navegação e praticamente todos o utilizam, mais cedo ou mais tarde Chrome mascarado Navegue com proteção de privacidade. Mas o Chrome está disfarçado Não é realmente especial E dizer que não são concorrentes, como a Apple (que desenvolve o Safari) ou a Microsoft (que desenvolve o Edge): ele é o chefe de marketing do Google, Lauren Tuhill.

O Chrome não é privado

Relatar a notícia foi Bloomberg Há poucos dias, e por enquanto, não há negação por parte das partes envolvidas. lá diretor de marketing pelo Google, Lauren Tuhillele estava escrevendo um e-mail para seu CEO, Sundar Pichaicom um título bastante óbvio:Torne o modo de navegação anônima realmente privadoque significa em italianoTorne o modo de navegação anônima do Chrome realmente privado“.

Como é privado, segundo o gerente, não é realmente privado e isso está começando a se tornar um arquivo Um problema para o departamento de marketing do Google. Na verdade, Tohill disse a seu chefe que ela foi forçada a usar “linguagem confusa“(linguagem obscura) para descrever o modo de navegação anônima sem entrar em problemas legais.

As duas coisas interessantes dessa história são: A primeira é que Twohill é especialista em marketingmas ciente da extensão limite técnico Chrome, um sinal de que todos no Google sabem até aqui; A segunda é que Twohill não está enviando este e-mail para proteger os usuários, mas a empresa: ela teme que o Google venha mais cedo ou mais tarde. Consiste É a linguagem que o departamento de marketing deve usar ao falar sobre o Chrome de forma convincente.

Como tornar o Chrome realmente privado

No momento, nem Twohill, nem Pichai, nem qualquer porta-voz do Google parecem ter negado essa história. Para Bloomberg, que deu a notícia pela primeira vez, o Google simplesmente respondeu Os usuários sabem Que mesmo no modo de navegação anônima alguns dados são rastreados e tudo isso é aceito. Então não haverá problema.

No entanto, há alguém que gostaria de navegar na Internet realmente especial E que nenhum dado é rastreado, nem pelo Google nem por qualquer outra empresa. A única maneira de conseguir isso é usar um arquivo VPNisso é um Rede Privada Virtual.

VPNs são redes privadas Através do qual o tráfego é passado e devolvido de um servidor para outro, para evitar que terceiros rastreiem o comportamento do usuário. Em seguida, vem os dados enviados criptografado Não é lido.

Navegar em modo oculto (Com Chrome, Edge, Safari ou qualquer outro navegador) através de uma VPN Pegue Muito alto nível de privacidade. Grosso modo, se você escolher uma boa VPN: violar uma VPN e ler o tráfego que ela transmite é, de fato, possível, mas requer habilidades e ferramentas, ao alcance de poucos.