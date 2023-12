Olha o que acontece no final

A Ferrari 296 GTB é uma obra-prima absolutamente moderna, mas este modelo não foi pintado da melhor forma. É por isso que tudo mudou depois disso.

marca comercial Ferrari Sempre foi um fabricante de carros épicos que fazem história nas quatro rodas. O ano de 2023 que está prestes a terminar provavelmente terá um sucesso melhor do que o ano passadoQuando foi atingido um bilhão de euros de lucro líquido. Na verdade, a previsão é de crescimento contínuo, com o preço das ações atingindo máximos históricos e as coisas melhorando cada vez mais.

Claro, sempre há aquela dica em relação ao mundo da Fórmula 1, enquanto o automobilismo ainda proporciona satisfação, Desde que o Hipercarro 499P venceu as 24 Horas de Le Mans, com uma demonstração de força nada menos que excepcional. O carro de Maranello deixou orgulhosos os corações dos torcedores, que agora precisam se preparar para um evento que, muito provavelmente, não os fará pular de alegria.

na verdade, Em exatos dois anos, a primeira Ferrari elétrica da história fará sua estreiaQue estará equipado com um sistema revolucionário, pelo que se diz, e tecnologias avançadas que ninguém utilizou antes. Neste ponto, contaremos uma história realmente incrível, a respeito de um modelo muito recente, porém, não foi realizado o trabalho perfeito nele. Aqui estão todos os detalhes.

Ferrari, veja o que aconteceu com o incrível 296 GTB

No famoso canal YouTube “repertório de Nova York“, famosa por seus incríveis lava-rápidos capazes de devolver carros a um mundo que parece destinado ao ferro-velho, Surgiu um vídeo de uma Ferrari 296 GTB sendo trabalhadaque é definido na descrição como um carro de US$ 500 mil, claramente devido à cor verde especial com que foi equipado.

O veículo em questão é exibido Com defeitos de cores diferentesA estrutura do carro apresenta vários problemas. Nessa altura, uma vez conhecidos os problemas, a equipa de trabalhadores concentrou-se na desmontagem do 296 GTB e, através de uma série de produtos especiais e de um trabalho minucioso, conseguiu levá-lo a um estado de perfeição absoluta, como acabarão por perceber. Do vídeo.

O Ferrari 296 GTB é um esportivo com motor central que entrou em produção em 2021, ocupando seu lugar na linha F8 Tributo. O motor F163 fez sua estreia neste carro, um V6 biturbo de 3,0 litros, que foi acoplado a um motor elétrico. O motor a combustão produz 663 cavalos, somados aos 167 cavalos da parte elétrica, elevando o impulso máximo para 830 cavalos.

Esta é uma nave espacial real Com velocidade máxima de 330 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos.. Certamente, um carro deste tipo deveria estar no topo em todos os aspectos, e agora não há mais nada a fazer senão desfrutar desta incrível intervenção de especialistas americanos. Vamos ver como ela voltou ao topo.