Automação residencial em promoção, aparelhos que vão transformar sua casa: preços super baixos

A domótica é acessível, com estas coisas pode tornar a sua casa inteligente gastando alguns euros.

Os produtos tecnológicos são hoje considerados a base do conforto das famílias e das casas onde vivem. Na verdade, houve um enorme crescimento nesse sentido, já que muitos dos recursos nas mãos humanas foram usados ​​especificamente para o avanço e o avanço tecnológico.

Além de deixar a sua casa mais inteligente, alguns desses aparelhos também nos ajudam no dia a dia. Por exemplo, a Amazon, a empresa número um em marketing online, produz uma ampla gama de produtos. Alexa é o assistente de voz integrado ao Echo e paraAtualmente é possível no mercado comprar um desses aparelhos com 65% de desconto.

Automação Residencial a Preço Baixo, Descubra o que está perdendo

O dispositivo foi encontrado diretamente na Amazon Por apenas 20 euros está o Echo Pop. Echo possui três modelos: Pop, Dot, Show. Diferentemente das outras duas versões, o Pop não possui tela, como a versão Show, e é mais compacto que o modelo Dot. Porém, não perde nada em termos de voz ou em termos da ampla seleção de diferentes comandos que você pode dar na Alexa. Basta baixar o “Amazon Alexa” para o seu smartphone E você pode conectar o Spotify e muito mais. Alexa permite definir alarmes, cronômetros e lembretes e solicitar informações de qualquer tipo. Ela também tem Função privada desconhecida Mesmo para a maioria das pessoas que já possuem este dispositivo.

Na verdade, existe um comando que permite ao dispositivo responder a uma pessoa que passa à sua frente. Você pode então decidir tocar música ou ligar a TV ou as luzes. Ou use-o como um dispositivo anti-roubo. Neste caso, a compatibilidade também desempenha um papel, Na verdade, existem algumas coisas tecnológicas que garantem a conexão com Alexa. Por exemplo, como mencionado anteriormente, lâmpadas e lâmpadas.

Se você decidir adquirir uma Alexa Echo Pop com luzes compatíveis e depois colocar o aparelho na entrada, pode ter certeza que a luz será ativada quando você passar. Ou ainda coloque o controle de temperatura para ligar, configurando a temperatura que será definida para sua casa. Não importa o que você escolha, tudo o que você precisa fazer é pedir a Alexa para ligar seus dispositivos compatíveis e ela fará isso.

