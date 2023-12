WhatsApp se junta ao Instagram e ao Facebook: o impensável está para acontecer

A ideia de Mark Zuckerberg é mais do que uma ideia maluca: a união do WhatsApp com o Instagram e o Facebook está realmente prestes a acontecer.

Muitas funções importantes para Whatsapp. De certa forma, mesmo muitos deles não conseguem assumir Plano ambicioso Vulcânico Mark Zuckerberg. Entre enquetes e comunidades, a possibilidade de editar uma mensagem de texto no chat quinze minutos após o envio, até o boom de canais na Itália e no mundo, o WhatsApp está sempre evoluindo em 2023.

Basta dizer que em breve o administrador do canal poderá convidar até outros 15 administradores, não do mesmo nível de quem o criou, mas ainda com poderes importantes. É inevitável pensar para onde a Meta quer levar a aplicação O aplicativo de mensagens instantâneas número um do mundo (mais de 2 bilhões de usuários) e é o melhor e mais usado aplicativo de todos os tempos.

O ambicioso plano de Mark Zuckerberg é fazer algo que era impensável há algum tempo: integrar o WhatsApp com… Instagram E Facebookpara torná-lo uma espécie de super aplicativo.

Do WhatsApp ao Instagram, é um passo curto: trata-se da tripla atualização

“A surpresa não é muita nisso.”fusão“Estamos conversando sobre isso há alguns meses e a velocidade com que chegamos à solução final é surpreendente. Função opcional Para configurar atualizações de status automaticamente História do FacebookNa verdade, já foi identificada e anunciada uma melhoria que simplifica o processo de atualização do estado nas diferentes aplicações, o que se torna uma espécie de upgrade.

Considerando o O tempo que podemos economizar Ao criar uma postagem, compartilhe-a no Facebook e com um clique você também estará no Instagram. No entanto, a novidade reside inteiramente na última atualização beta do WhatsApp e diz respeito à forma como as atualizações de status podem ser compartilhadas: uma delas está sendo desenvolvida Recurso opcional Para compartilhar o status do WhatsApp para o Instagram também.

Uma opção descoberta pelo habitual wabetanfo. Além da capacidade de compartilhar atualizações de status do WhatsApp para o Facebook, Existe compatibilidade com Instagram. Esse recurso não só ajudará os usuários a economizar tempo, mas também melhorará a confiabilidade e a consistência do compartilhamento de conteúdo no WhatsApp e no Instagram.

Obviamente, tudo isso será opcional e ficará a critério do usuário. Quem poderá decidir se a função será ativada ou não. Permitir tudo isso só pode melhorar O processo de atualização do seu status, em várias plataformas. Em vez de ter que criar atualizações separadas e publicá-las nas redes sociais, os usuários poderão realizar a ação em uma única etapa. WhatsApp, Facebook e agora Instagram: um e três.