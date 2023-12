Pré-encomenda com voucher de 50€

Honra Mágica 6 Lite É o primeiro smartphone da nova gama a chegar ao mercado. Foi anunciado discretamente no site oficial onde foi publicada uma página dedicada ao seu lançamento: ainda não há data, nem foi anunciado o seu preço de venda, só sabemos quem vai deixar um email para receber a notificação da sua disponibilidade Receberá um voucher no valor de 50 euros E você pode comprar uma caixa misteriosa por 50 euros.

O sucessor do smartphone Magic 5 Lite (aqui está nossa análise) é a versão internacional do Honor X9b disponível na China (excluindo bateria: 5800 mAh X9b e 5300 mAh Magic6 Lite). Ele tem Visor anti-quebra Com proteção tripla certificada pela SGS 5 estrelas, o material absorvente de choque utilizado possui poros de tamanho micrométrico capazes de absorver até 1,2 vezes o impacto de uma queda. Sugerido em cores Verde esmeralda, preto meia-noite e laranja nascer do sol – Este último é feito de couro vegano – e possui bateria de 3600 mAh 5.300mAh Com autonomia declarada de até 17 horas de reprodução de vídeo online e carregamento rápido 35 watts.

Sob o corpo está o processador Snapdragon 6 primeira geração A Qualcomm anunciou no ano passado e juntou-se a ela 8 GB de RAM (expansível por 8 GB adicionais usando Turbo RAM) e 256GB da memória interna. O compartimento fotográfico consiste em uma câmera frontal 16 megapixels E de três atrás de mim de 108 megapixels Principal, 5 megapixels Ultra grande angular e profundidade 2 megapixels Macros.