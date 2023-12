Crie projetos web em HTML, CSS e JavaScript: com esta plataforma você gasta metade do tempo

Esta plataforma reúne num só lugar todas as ferramentas úteis para quem quer criar um site do zero.

bastante Profissionaisem vários setores de atividade, descobriram nos últimos anos a importância de ter um site que consiga promover o seu negócio junto do maior número possível de pessoas. a Site pessoal Permite ao trabalhador escolher o que mostrar aos potenciais empregadores, bem como as ofertas “Mais espaço” Para falar sobre suas experiências e habilidades e mostrar seu trabalho anterior em relação ao seu currículo e carta de apresentação.

Mas infelizmente, Criar um nem sempre é fácil. Muitos profissionais recorrem a especialistas do setor e os contratam para criar seu site, fornecendo informações sobre o tipo de produto que desejam. Outros Eles confiam no WordPressuma plataforma que permite criar facilmente sua própria carteira, mesmo sem nenhum conhecimento de programação.

Finalmente, há quem o escolha Crie você mesmo um site inteiro, coloque a mão na massa e comece a escrever o código você mesmo. Felizmente, eles podem contar com muitos recursos úteis na web. Em geral, quem deseja construir um site sozinho precisará de um kit Habilidades e recursos.

Programar sites e aplicativos nunca foi tão fácil

Em primeiro lugar, você precisa adquirir habilidades básicas de desenvolvimento web. isso significa Estude diferentes tipos de linguagens da web: HTML (Para infraestrutura de site), CSS (para estilo e layout), JavaScript (Para dar recursos interativos ao site).

Todas essas linguagens vão depois disso Foi escrito e testado em um dos chamados “editores de texto”Qualquer programa é capaz de converter o código que escrevemos em uma página web real. O mais famoso é Código do estúdio visual E Texto sublime, pode ser baixado por qualquer pessoa na web e usado gratuitamente. Estes são apenas os primeiros passos se você deseja criar um site, mas são Já é bastante assustador Muitas pessoas desistem do projeto quando percebem a quantidade de trabalho envolvido.

Para facilitar as coisas, pessoas menos experientes podem tentar usá-lo Stackblitz,Ambiente de desenvolvimento on-line Emula a aparência do Visual Studio Code Não requer download ou configuração de nenhum software específico. Graças ao WebContainers, StackBlitz permite fazer exatamente isso Realize todo o fluxo de trabalho Sua interface web intuitiva.

Com um clique, o usuário pode Inicie o editor completo Do código com Integração com Gateway E visualização de recarga instantânea. StackBlitz oferece vários tipos de assinaturas, incluindo uma assinatura totalmente gratuita, ideal para quem está dando os primeiros passos no mundo da programação web.