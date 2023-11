Fizemos com amêndoas, e agora é a vez dele: o chocolate crocante é tão bom que vai deixar você sem palavras.

É uma forma clássica de fazer pastéis caseiros no Natal: os quebradiços de amêndoa e chocolate são tão deliciosos e triunfantes.

Podem ser considerados uma variação do quebradiço básico de amêndoa, no qual também está presente o chocolate.O que torna tão atraente esta sobremesa típica da época do Natal em toda a Itália é que é muito fácil de preparar. Amêndoas e chocolate quebradiço geralmente também são representados“Ideia de presente.” Muito bonito. Depois de prepará-lo e cortá-lo em pedaços, você pode colocá-lo em saquinhos de celofane próprios para conter doces e preparar embalagens para presente.

Para preparar esta sobremesa tipo nougat São necessários apenas dois ingredientes. O preparo é tão simples que é uma das receitas que todos abordam, mesmo quem não conhece a arte de fazer pastelaria. Somados estão os poucos movimentos necessários para que isso aconteça Só um pouco de tempo para esfriar e endurecer E pronto: o quebradiço de amêndoa e chocolate está pronto e irresistível.

Você pode usar chocolate amargo ou ao leite, dependendo do seu gosto pessoal. Se desejar, você também pode optar por combinar o chocolate em partes iguais. Eles são claramente heróis amêndoas Qual Deve ser descascado.

Como fazer amêndoas e chocolate quebradiços: ingredientes e preparação

Truque Para um chocolate mais macio e flexível Para que combine melhor com as amêndoas, adicione um pouco de óleo de semente após descongelar, em banho-maria ou no micro-ondas, conforme a forma que você escolher para derreter.

ingredientes

200 gramas de amêndoas descascadas

200 gramas de chocolate amargo 70%

preparar