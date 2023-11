Não compre uma nova, se sua smart TV estiver lenta, vou revelar um truque muito fácil para melhorar o desempenho: sua carteira vai agradecer

Se a sua smart TV começar a funcionar muito lentamente, não compre uma nova. Existe um truque muito fácil que irá melhorar seu desempenho.

Mais e mais pessoas decidiram nos últimos anos Contando com TV inteligente. Ao contrário da TV clássica, esta tecnologia permite-lhe ligar-se facilmente à Internet e desfrutar de todas as vantagens que a rede pode proporcionar no conforto do seu sofá. Começando pelo centro, há um menu inteligente com uma série de aplicativos instalados para poder assistir a um filme ou série de TV no Netflix, Série A no DAZN, streaming no Twitch e assim por diante.

É tudo incrivelmente rápido e fácil. Mas em certos casos, especialmente após um longo período de uso, pode ocorrer Os primeiros problemas são vários atrasos e lentidão. Assim como seria um computador ou um smartphone. Se isso também aconteceu com você e você não é especialista no setor, pode ter pensado em comprar uma TV nova. Mas isso está errado! Na realidade, Basta seguir este truque rápido Para melhorar – bastante – o desempenho do dispositivo.

Smart TV, o que fazer para melhorar o desempenho: guia

Existe um truque rápido e fácil para a resistência da smart TV O que garantirá que seu desempenho volte a ser como sempre foi. Como se você tivesse acabado de comprá-lo e tirá-lo da caixa. O guia consiste em algumas etapas básicas que precisam ser executadas diretamente no sistema operacional. Depois de alguns minutos, você notará melhorias absurdas e nunca mais ficará sem ele.

Este guia é apenas para quem tem Android TV Em casa, enquanto nada pode ser feito por outras marcas. Primeiro, você precisa abrir as configurações do dispositivo, depois rolar para baixo até Preferências do dispositivo, depois Sobre e, em seguida, rolar para baixo até Android TV e sistema operacional. Agora clique nele 7 vezes Usando o botão central do controle remoto, para iniciar o modo de desenvolvedor.

Agora volte ao menu de configurações principal e role para baixo até ele Opções de desenvolvedor. Abaixo está uma série de itens que podem ser úteis para você. Por exemplo escala de animação de janela, A ser definido como 0,5x. E então Não armazene ativos, Outra opção que você precisa ativar. Aqui você também encontrará o limite de processos em segundo plano, que você precisa definir Não há processos em segundo plano. Por fim, volte e vá para Aplicativos, depois Mostrar todos os aplicativos, depois Mostrar aplicativos do sistema e vá para Exclua todos aqueles que você não usa E usando a memória disponível desnecessariamente.