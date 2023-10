Novo Porsche ao preço de um carro pequeno: potência e elegância | Acordo do século

Esse modelo tem linhas lindas e curvas e um motor de 170 cavalos sob o capô, tudo pelo preço de um carro pequeno, uma pechincha garantida.

Quando falamos de fabricantes de automóveis de prestígio que muito poucos no mundo podem chamar-se clientes, A primeira coisa que vem à mente de quase todo mundo é Porsche. O sonho não custa nada, e cada um de nós imaginou pelo menos uma vez que possuía um carro da Porsche.

Este último é um Fabricante alemão, Nascido e criado em Estugarda Que cria modelos incríveis e maravilhosos dignos de reis e rainhas. Mas, infelizmente, não há muitos que possam Garantido Compre este tamanho. O mundo dos automóveis está sempre em constante movimento e os modelos produzidos são diferenciados, de alto desempenho e adequados para todos os tipos de orçamentos.

Na verdade, parece que foi criado um modelo de carro que poderia fazer parte da gama Porsche, mas é Seu preço é semelhante ao de um carro urbano. Em suma, será a melhor forma de sonhar o impossível a um custo praticamente acessível a todos. a Um carro potente e de alto desempenho como um Porschemas com Preço de carro pequeno.

O fabricante do carro é Porsche Sonho proibido Para cada futuro comprador de carro. Obviamente tentamos nos imaginar dentro de carros de grandes marcas, mas o custo é muito alto. Mas a partir de agora, pare de sonhar: podemos conseguir um Porsche gastando a mesma quantia que gastaríamos em um carro citadino.

O carrinho tem o formato de um carro em chamas

Se você não pode comprar um carro do fabricante alemão mais procurado de todos os tempos, um fabricante italiano pode aliviar os problemas do seu carro. Estamos falando sobre FiatTorino, uma empresa que há anos garante segurança, desempenho, eficiência e confiabilidade aos seus clientes graças aos modelos de máquinas que produz.

Mais uma vez a Fiat atende às necessidades de seus clientes. Para os sonhadores e aqueles que querem sentar-se ao volante de um Porsche reluzente, seus desejos podem ser realizados com o modelo Fiat extremamente caro e de alto desempenho. Estamos falando sobre Fiat 124 Aranhao modelo que foi Foi introduzido em 2015foi incluído No mercado em 2016 E Foi retirado de produção em 2019.

Fiat 124 Aranha

Esse é exatamente o modelo Fora de produçãoMas o Fiat 124 Spider foi concebido com um objetivo preciso: Uma homenagem ao 124 Sport Spider de 1966registrado Pininfarina. Os modelos Spider de dois lugares vivem uma forte crise e desaparecem da tabela de preços a cada dia. Assim como aconteceu com o Fiat 124 Spider eAudi TT.

Os faróis redondos e as saliências no capô são consistentes Insinuados na traseira, lembram as linhas da Porsche e conferem-lhes um caráter atemporal. O Fiat 124 Spider contém Motor 1.4 multiaero com 140 cv (lá Versão Abarth com 170 cavalos de potência). O carro tem chassi reforçado, direção especialmente calibrada e suspensão moderna e eficiente. Hoje o preço de um Fiat 124 Spider é inferior a 20.000 euros. É uma verdadeira pechincha para quem sonha com um Porsche, mas pode comprar um carro citadino.