Sea of ​​​​Stars: Atualização 1.0.46131 está disponível, com muitas melhorias

Mar de estrelas Já é um jogo excepcional por si só, mas está claramente destinado a ser ainda melhor com um aplicativoAtualização 1.0.46131 Disponível a partir de hoje, que vai para correto Muitos problemas são encontrados no jogo em diferentes níveis.

Você pode encontrar as notas completas do patch em este é o endereço No Steam, mas também devem ser compatíveis com atualizações para as versões do console e esta é uma delas Espirrar Muito grande, embora não seja para consertar coisas macroscópicas.

Pelo que podemos ver, os vários problemas que surgiram a partir disso foram corrigidos Fechadura frouxa Durante as batalhas, além de erros que podem ocorrer em situações bem específicas, como ao trocar de personagem à frente do grupo enquanto está na plataforma de pressão.

Estes são apenas exemplos para ilustrar como estas diferentes modificações se aprofundam em casos muito específicos o jeito de jogar Mar de Estrelas, tanto que muitos podem não ter percebido esses problemas.