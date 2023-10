Quando você recebe convidados, você não precisa mais ir e voltar para a cozinha: a solução elegante e inteligente para almoço ou jantar

Você sempre tem que se levantar da mesa para pegar os pratos que vai servir aos seus convidados? Aqui está o que você precisa.

Você recebe convidados para jantar e preparou uma série de pratos deliciosos para eles experimentarem, mas no auge da conversa você tem que se levantar e pegar o próximo prato na cozinha. Se você se encontrar nessa situação às vezes irritante mais de uma vez, provavelmente precisará de algo que facilite o gerenciamento do jantar em casa. Obviamente, quem tem sala de jantar separada da cozinha terá mais dificuldade em atender seus convidados. Sem ter que estar sempre ausente para recolher os pratos preparados.

Pode haver muitas soluções para esta situação desconfortável, mas nem todas são eficazes. Leve todos os pratos para a mesa e deixe-os lá enquanto come, para que cada um se sirva individualmente, pode não só ocupar todo o espaço disponível, como pode ser desconfortável para você e seus convidados. Pode ser útil estar rodeado de bandejas e pratos para evitar levantar-se com frequência, mas deixará pouco espaço para os movimentos e pratos dos convidados por conta própria.

Almoçar ou jantar com seus convidados deve ser um momento relaxante Para você e seus convidados, onde o principal interesse é saborear a comida e ter uma conversa tranquila. Ter que sair várias vezes para lavar a louça, além de ser inconveniente, pode constranger seus convidados e interromper um momento de intimidade. Aqui você deve pensar em uma solução final e confortável para você.

O carrinho confortável é perfeito para o seu jantar com amigos

Uma das melhores soluções para superar o incômodo de se levantar constantemente da mesa é, sem dúvida, comprar um carrinho grande. O carrinho permite organizar dentro dos diferentes pratos que serão servidos durante a refeição Ao colocá-lo em cada lado da mesa, você terá sempre à mão pratos para servir. Agora você não precisa mais se levantar da mesa e, mesmo para a louça suja, pode colocá-la temporariamente dentro do carrinho.

O veículo ideal para estas situações é sem dúvida o proposto pela Leroy Merlin Consiste em três prateleiras. O Leroy Merlin possui quatro rodas com dois freios. O material com que é feito é o aço inoxidável 430, o que o torna ideal para resistir às altas temperaturas de panelas ou pratos particularmente quentes. O carrinho também resiste a choques e as rodas podem ser facilmente travadas para evitar que ele se mova durante o consumo.