Marvel’s Blade foi anunciado por Arkane e Bethesda com trailer de novo jogo inspirado na série

Um boato que parecia maluco no palco do The Game Awards 2023 foi confirmado: Arkan e Betesda Eles têm Anunciar Com reboque Lâmina Marvelum jogo de ação centrado no famoso personagem do universo Marvel.

Estávamos antecipando Dishonored 3, mas de repente surgiram rumores de que Blade poderia estar a caminho e, embora pareça a hipótese menos provável, esse é exatamente o projeto em desenvolvimento para Arkane Lyon: Marvel’s Blade.

O trailer tem actualmente um carácter puramente narrativo e por isso não nos permite compreender a jogabilidade do jogo, mas entretanto estabelece o ambiente geral.

Esta é uma colaboração inédita entre Arkane e Marvel, mas também considerando a Bethesda em geral, o que representa uma novidade muito significativa, considerando também como a série Blade tem um número notável de fãs.