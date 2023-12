Tenha cuidado, seu iPhone pode ser falso! Faça isso e descubra imediatamente se você foi enganado

Ao comprar um iPhone, é preciso ter muito cuidado, pois pode haver falsificações idênticas aos originais.

Muitas vezes ouvimos falar de iPhones falsos sendo vendidos como genuínos, fraudando assim compradores desavisados. Mas como podemos ter certeza de que temos um iPhone real em mãos? Existem algumas etapas simples para detectar e acessar esse golpe.

O primeiro passo é verificar a garantia da Apple. Todo iPhone adquirido em uma Apple Store ou lojas autorizadas tem garantia de um ano diretamente do fabricante.

Como verificar se um iPhone é original ou falso

Para ter certeza de que o dispositivo é original, basta acessar Configurações> Geral> menu Informações e encontre o número de série do smartphone (O mesmo que na embalagem). Depois disso, basta inserir este código no campo de busca da página dedicada ao serviço no site da Apple.

Se o seu dispositivo for original, você receberá um relatório completo que inclui todas as informações sobre o modelo, período de garantia, status de suporte e outros detalhes. Se o dispositivo for falso ou roubado, nenhuma informação útil será fornecida.

Outra forma de verificar a autenticidade do seu iPhone é Verifique o código IMEI. Cada iPhone possui um número exclusivo que pode ser recuperado digitando *#06# no teclado do telefone ou retornando ao menu Ajustes > Geral > Informações ou à embalagem original. Através do código IMEI é possível não só verificar as informações do aparelho, mas também se ele foi bloqueado ou se os dados fornecidos correspondem ao modelo que você possui ou pretende adquirir.

Também é importante verificar o número do modelo em Ajustes, em Geral > Informações, onde a primeira letra do código alfanumérico indica a natureza do dispositivo: M se for novo, N se for um dispositivo de substituição recondicionado pela Apple, F se for o terceiro -parte remodelada Terceiro, se for alocado. Se o número de série não começar com essas letras, pode ser um modelo não original.

Outra dica é verificar os aplicativos do sistema do seu iPhone. Os iPhones originais contêm muitos aplicativos de sistema fabricados pela Apple, como Relógio, Ajustes, Fotos, Câmera, Saúde e App Store, que não podem ser completamente removidos do telefone. Se esses aplicativos estiverem faltando ou não puderem ser movidos para a App Library, pode ser um iPhone falso com um sistema operacional iOS falso.

Por fim, preste atenção aos detalhes do design. Na parte de trás de cada iPhone original está o logotipo da Apple e as palavras “Projetado pela Apple na Califórnia e montado na China”. Além disso, é necessário verificar a presença de elementos característicos de cada versão do iPhone, como a ausência de slot para memória externa ou a presença de conector Lightning.