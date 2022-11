Jogos PS5 e PS4 anunciados em novembro de 2022, é quando – Nerd4.life

Quando serão anunciados os jogos PS5 e PS4 PlayStation Plus Extra e Premium A partir de Novembro de 2022? Oficialmente, não há uma data exata, mas diante dos títulos indo e vindo do catálogo já confirmados, o anúncio oficial da Sony deve chegar esta semana, cerca de quarta-feira, 9 de novembro de 2022 às 17h.

A Sony anunciou na semana passada que 5 jogos de Ratchet & Clank serão incluídos no catálogo PS Plus Premium Classic na terça-feira, 15 de novembro, deixando o serviço no mesmo dia, incluindo a trilogia Mafia.

Dado que a empresa japonesa apresentará as novas adições ao catálogo Extra e Premium na quarta-feira e as disponibilizará na terça-feira seguinte, podemos adivinhar que a apresentação da programação de novembro de 2022 chegará na quarta-feira, 9 de novembro, com o anúncio clássico no PlayStation Blog e perfis sociais esperados por volta das 17:00. :00 – 17:30, portanto, no mesmo dia God of War Ragnarok foi lançado para PS5 e PS4.



No momento, não sabemos exatamente quantos títulos PS5 e PS4 enriquecerão o catálogo de assinaturas da Sony, mas como mencionamos anteriormente, 5 jogos para Playstation Premium Já conhecidos, são eles Ratchet & Clank (PS3), Ratchet & Clank: Going Commando (PS3), Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3), Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3), Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3), que será adicionado para celebrar o 20º aniversário da série Ratchet & Clank.

Além disso, Syphon Filter 3 também pode estar entre os Premium Classics de novembro de 2022, já que o jogo foi classificado pelo comitê de classificação sul-coreano para PS5. Além disso, a inclusão do Ridge Racer 2, que apareceu no mês passado em um vídeo oficial da Sony, não deve ser descartada.

Enquanto isso, lembramos que novas campanhas do PlayStation Stars para novembro de 2022 estão disponíveis, com pontos digitais e prêmios para ganhar.