Samsung Galaxy Ring e rumores sobre preço e possível assinatura

preço Entre 300 e 350 dólares E Uma assinatura mensal custa cerca de US$ 10 por mês ou menos. Este é o valor que terão de gastar os utilizadores que decidirem comprar o Galaxy Ring, o anel “inteligente” que a Samsung está prestes a lançar no mercado.

Obviamente ainda estamos falando de boatos e nada é oficial Não haverá nada até 10 de julhodia em que está prevista a realização do Galaxy Unpacked em Paris, evento que também testemunhará o anúncio dos novos dispositivos dobráveis ​​​​da empresa coreana, o Galaxy Z Flip6 e o ​​Galaxy Z Fold6.

Rumores sobre o preço de venda e possibilidade de assinatura mensal Eles vêm do vazamento Yogesh Brar, Geralmente é considerada uma fonte muito confiável. O preço está bastante “alinhado” com os concorrentes atuais do Galaxy Ring, especialmente o Oura Ring Gen 3 que é vendido na versão básica por US$ 299 e na versão “Horizon” com anéis completos por US$ 349.

Recursos semelhantes, preço semelhante e estratégia aparentemente semelhante também quando se trata de recursos. Embora possam ser usados ​​​​como dispositivos independentes, os Oura Rings, na verdade, exigem uma assinatura mensal de US$ 5,99 (US$ 69,99 em um pagamento anual) para desbloquear a maioria dos recursos. Ao anunciar este acesso pago para abrir empregos, a startup finlandesa “justificou-se” dizendo que representa a receita necessária para financiar investigação e desenvolvimento

A Samsung também parece ter seguido esta tendência O que provavelmente será uma das tendências dos próximos meses/anos. Ou seja, comece Cobrar dos usuários o uso de funções em seus dispositivos. O Google também já fez isso com os recursos “Fitbit Premium” de sua linha Pixel Watch, que Eles custam $ 9,99 por mês. A Apple também cobra um valor semelhante por isso Fitness Plus Que, neste caso, não oferece nenhuma funcionalidade além da possibilidade de acessar sessões de treino pré-gravadas que integram seu Apple Watch ou iPhone.

Ser pago para conceder acesso a algumas das funções (não apenas serviços) oferecidas pelos dispositivos, como mencionado anteriormente, parece ser um dos objectivos de curto e longo prazo da maioria das empresas tecnológicas. Como já vimos com ChatGPT, Gemini, Copilot e Claude, alguns dos chatbots mais populares, o acesso às funcionalidades básicas é gratuito, mas limitado. Para obter todos os recursos, maior velocidade e usar os LMMs mais recentes Você precisa pagar a assinatura.

A estratégia é sempre a mesma que vemos há muitos anos, um “modelo de negócio” que hoje é muito popular na era digital, especialmente para aplicações e serviços online. A ideia é oferecer gratuitamente um produto ou serviço básico para atrair e apresentar os usuários. Depois que se familiarizam com o produto ou serviço e desenvolvem dependência dele, são solicitados a pagar para desbloquear recursos adicionais ou remover restrições.