Call of Duty: Black Ops 6 foi anunciado oficialmente pela Activision Blizzard

O vídeo remove a censura de escrever sob Logotipo Cerberus . A cor preta cobria o nome do jogo, “Call of Duty Black Ops 6”.

O vídeo que você encontra no tweet mostra o já conhecido logotipo da Cerberus que foi revelado quando a Microsoft anunciou o Xbox Game Showcase e o subsequente evento censurado. Na época não sabíamos o que significava oficialmente, mas todos davam como certo que era Call of Duty. Agora temos a confirmação.

O anúncio foi feito via Twitter A conta oficial do Call of Duty Ele compartilhou um vídeo muito curto, que você pode ver abaixo, escrevendo: “Um novo capítulo sombrio começa na série Black Ops. Call of Duty: Black Ops 6.”

Na Activision Blizzard Anunciado oficialmente Novo jogo Call of Duty. Ele será chamado Call of Duty Black Ops 6 Assim, ele nega os rumores que apontavam o dedo para o nome “Black Ops War Gulf”.

Call of Duty Black Ops 6, quando podemos saber mais

Via Xbox Wire, a Microsoft fez exatamente isso Foi oficialmente confirmado que o evento de 9 de junho será dedicado ao Call of Duty Black Ops 6. Portanto será uma apresentação completa, semelhante à proposta no ano passado para Starfield ou, pelo menos, com estrutura semelhante.

O horário de início do show é 13h 19h, horário da Itália, em 9 de junho. Depois do Xbox Gasmes Showcase, haverá espaço para Call of Duty Black Ops 6. Podemos assumir que pelo menos o primeiro trailer real do jogo será apresentado, mas também esperamos detalhes aprofundados sobre o que podemos esperar em termos de enredo e jogabilidade multijogador.

Enquanto isso, aqui está o primeiro teaser de Call of Duty Black Ops 6.