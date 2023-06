Tim, a última oferta é insana: gigabytes praticamente ilimitados e custos insignificantes

A última oferta que a TIM acaba de lançar é imperdível. Gigabytes ilimitados a um custo muito baixo.

nos últimos anos, mercado de telefonia móvel na Itália Passos largos. A ideia das grandes empresas é oferecer promoções que incluam minutos, mensagens de texto e gigabytes de tráfego de dados a taxas cada vez menores que possam atrair o maior número de clientes. A “tática” é usada por grandes nomes como Vodafone, TIM, WindTre e Iliad Tanto quanto é de realidades secundárias como operadores virtuais.

Depois, há também alguns outros processos que agora são necessários para garantir que novas pessoas decidam ativar uma promoção e que os clientes existentes não ‘fujam’. Ou seja, diversas ofertas de fidelidade que incluem prêmios grátis, tanto com concursos quanto pela abertura do aplicativo. Voltando às promoções, entretanto, aqui vai uma da TIM que acabou de lançar e que você não pode perder: Vários gigabytes por um pequeno custo.

Oferta TIM, aproveite o Giga por um preço bem baixo

A TIM decidiu lançar uma nova promoção Simplesmente não pode faltar. Especialmente se você costuma usar muito GB durante o mês e deseja obter mais, sem gastar taxas de capital. Nós estamos falando sobre “Aproveite o verão!” Uma oferta dedicada à operação do TIMFin chega tanto nos pontos físicos do provedor quanto no site oficial.

Graças à promoção, você terá direito a receber plano de financiamento diferido por 3 meses, A partir da data de compra do produto escolhido. Acompanha assim a escolha de um smartphone que se paga a prestações, entre as muitas opções disponíveis. Se você está interessado, você deve se apressar, porque lá Tempo somente até 31 de julho de 2023. A oferta é válida para todos os clientes TIM nas redes fixa e móvel.

Mas isso não é tudo porque, graças ao TIM Enjoy Summer! Você pode adicionar um mês de grandes promoções gratuitamente. Por exemplo TIM xTe Power Unlimited, que oferece minutos ilimitados, SMS e Giga na rede 4G. ou mesmo TIM xTe Power Plus, Com 200 GB de tráfego de dados e minutos e chamadas ilimitadas. Após o período de teste do primeiro mês, uma dessas duas promoções pode ser ativada por um custo adicional de € 2,99 por mês em relação ao preço inicial. Quanto aos custos de financiamento dos smartphones, por outro lado, acessando o site oficial do provedor, você encontra todos os modelos disponíveis, incluindo Últimos iPhones e dispositivos Samsunga custos muito benéficos.