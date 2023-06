EA Sports FC: O futuro da série entre futebol real e futebol virtual

Estas coisas também são do conhecimento da UEFA que pegou na bola ao pé da letra e decidiu reforçar ainda mais a parceria com a EA Sports a vários níveis. O programa nasceu desta colaboração Futuros do EA Sports FC uma iniciativa no valor de mais de $ 10 milhões para construir novas áreas e treinar novos funcionários para estar disponível para jovens em alguns subúrbios ao redor do mundo.

A EA Sports já não é “simplesmente” a empresa que publica o jogo de futebol mais popular do mundo, mas é um pilar capaz de dialogar em igual medida com as maiores estrelas do futebol e as mais importantes instituições, muitas vezes atuando como um elo de ligação entre as várias partes. Quando o encontramos a poucos passos de Marselha, James Salmon, Gerente Sênior de Marca, EA SPORTS enfatizou várias vezes como sua empresa agora visa aumentar o número de fãs de futebol no mundo, ajudando a tornar mais democrático o acesso às melhores estruturas, nas quais os futuros campeões podem crescer.

Portanto, o momento atual está prestes a se aproximar a passos largos. Para todos os fãs de futebol e da FIFA em particular, o próximo mês de julho será muito importante, pois coincide com o nascimento oficial do jogo. EA Sports FC , a série de futebol que surge das cinzas de trinta anos de colaboração entre a Electronic Arts e a Fédération Internationale de Football Association. Olhando mais de perto, este não é um evento que deve preocupar apenas os fãs de futebol virtual, mas a indústria de videogames como um todo: na verdade, estamos falando daquele que se tornou ao longo dos anos o jogo mais vendido do mundo, capaz de gerar bilhões de dólares a cada lançamento. Um gigante que, para o bem ou para o mal, afetou a estrutura do esporte e todo o setor com seu modelo econômico.

Na verdade, este programa permite times juvenis da região Acesse a estrutura gratuitamente e aproveite os treinadores para aprimorar técnicas individuais e táticas de equipe. Como se isso não bastasse, Zidane não só tornou o dia especial para os meninos do La Castellane em Marselha, mas também David Beckham , que veio a Aix-en-Provence para apoiar seu ex-companheiro de equipe e cortar mil batalhas nesta iniciativa. Os dois brincaram e conversaram por muitas horas com as crianças, deixando-as com lembranças inesquecíveis.

Novamente, a iniciativa da EA Sports tem pouco a ver com videogames, mas muito a ver com futebol. Z5 Center é a sede onde Zinedine zidane Criado às portas de Marselha, cidade onde cresceu e que foi palco das primeiras manifestações do seu talento cristalino. Aqui Zizou comemora seu aniversário, aqui estão seus títulos e suas camisas mais valiosas e aqui ele reunirá a seleção francesa por ocasião do 25º aniversário da França 98. É verdade que Zidane fez Bordeaux, Juventus e acima de tudo Real Madrid e Grandes da França, mas não esqueceu suas origens e com o programa FC Futures quer tentar estender a mão a outras crianças que chegaram como ele. A cidade nutre um amor sem limites pelo futebol.

OK, mas EA Sports FC onde fica?



Centro Z5 em Aix-en-Provence

No entanto, não podemos deixar de aproveitar a presença de James Salmon – Senior Brand Manager da EA SPORTS, para lhe colocar algumas questões sobre o tão aguardado jogo. Com ele estiveram Gilles Joyce, Chefe de Desenvolvimento Técnico da UEFA, Alf Rauno Marquard, Especialista das Bases da UEFA, e Les Howie, Mentor das Bases da UEFA, testemunhando a força renovada da parceria entre a EA e a UEFA.

Nos últimos dias ouvimos falar da reorganização da empresa dentro da Electronic Arts. Como essa nova reorganização afetará a EA Sports e a EA Sports FC em particular?

James Salmon: Será uma grande oportunidade para iniciarmos a era do EA FC e inspirar todo o mundo do futebol. As recentes mudanças na EA têm objetivos muito claros e tenho certeza que esse novo foco trará muitos benefícios tanto para a EA Sports FC quanto para a empresa em geral.

EA Sports FC será lançado em breve, você está pronto?



James Salmon: Estamos muito animados por termos tanto para compartilhar com vocês em julho. Infelizmente, não posso dizer nada específico hoje, mas a era do EA Sports FC nascerá sobre uma base sólida de autenticidade: você pode manter todos os times, licenças, ligas, associações e mais de 7.000 jogadores conosco. E em tudo isto os jogadores podem esperar novidades, mas para estas temos de esperar até julho. Finalmente, a grande mudança está em nosso objetivo global com o EA Sports FC: como você pode ver hoje com nossa mais recente iniciativa FC Futures, nosso objetivo é levar o mundo a amar o futebol 360°.



Zidane e Beckham posam com as meninas do La Castellane em Marselha

Poucos jogadores de FIFA sabem o que esperar do EA Sports FC: uma forte mudança de nome ou uma revolução. O que você quer que a EA faça? É importante para a empresa que as pessoas saibam que este é o novo jogo da FIFA ou quer aproveitá-lo para lançar um completamente novo?

James Salmon: É importante para nós que a mudança para o EA Sports FC não seja vista apenas como uma mudança de código, mas também nos dê uma oportunidade de apresentar novas marcas. A parceria com a UEFA para criar novos estádios para o FC Futures é um exemplo do que podemos fazer agora: é um investimento de $ 10 milhões para criar novos estádios e tornar mais democrático o acesso a instalações de última geração. É apenas uma das coisas novas que podemos fazer, mas é definitivamente uma das coisas mais importantes. É uma forma de se conectar com os torcedores, criando uma comunidade de torcedores que vivenciam esse esporte em todas as suas modalidades ao longo do ano e por muito tempo. E a EA quer se tornar um jogador importante nessa “cultura do futebol”.

Com o EA Sports FC, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. Quais são as possibilidades abertas com essa mudança de nome?

James Salmon: A primeira coisa que gostaria de dizer é que tivemos 30 anos incríveis com a FIFA, uma parceria que nos permitiu criar uma plataforma massiva com mais de 150 milhões de jogadores em todo o mundo. É um ecossistema gigante e é um privilégio criar uma realidade que une tantos fãs. Nos primeiros anos de colaboração com a FIFA, este contacto permitiu-nos obter uma grande vantagem em termos de autenticidade e discrição. Vemos agora que os jogadores reconhecem e têm uma relação forte com a marca EA Sports, e isso permite-nos conseguir aumentar o número de parceiros e juntar mais pessoas com iniciativas de vários tipos. A relação que estabelecemos hoje com a UEFA demonstra isso e como o nosso objetivo é inspirar o mundo do futebol. Generation Go: Como UEFA, temos tentado desenvolver novos campos e novas academias desde 1995 para criar os jogadores de amanhã. Sempre procuramos novos parceiros e encontramos um grande parceiro na EA. Colocamos o DNA, eles têm uma plataforma muito forte e com essas duas coisas conseguimos criar lugares onde novos jogadores podem treinar e continuar a amar o jogo fora do campo. É por isso que uma empresa como a EA é tão importante para nós.



Zidane e Beckham conversando com os meninos que marcaram presença no evento

Por que se tornou tão importante para a EA Sports ter uma forte conexão com o futebol real, especialmente nos subúrbios? O mesmo se aplica à UEFA, que costumamos imaginar a lidar com futebol ao mais alto nível.

Ulf-Rauno Marquard: A UEFA sente-se responsável pelo jogo. É verdade que estamos nas finais da Liga dos Campeões e da Liga Europeia, mas também é nosso dever aumentar o número de adeptos e desenvolver a nova geração de campeões proporcionando um ambiente seguro onde treinam. A EA Sports é a empresa com tecnologia de ponta, enquanto nós somos capazes de treinar os treinadores: a combinação desses dois elementos é uma perspectiva incrível. Acreditamos que a formação direta de formadores de alta qualidade e unindo-os num local como este com famílias e um ambiente seguro é uma oportunidade a não perder.

Les Hoy: Acho que esta é uma ótima maneira de aproximar as pessoas do futebol, e é uma maneira muito real. Cheire a grama, amarre os sapatos e faça novos amigos. A colaboração com a EA nos deu a oportunidade de conversar diretamente com os jogadores, enquanto a discussão com os treinadores nos deu a oportunidade de desenvolver novas práticas, novas táticas e espalhar a cultura do futebol. Ao abrir o campo para todos, temos uma grande democratização desse conteúdo de alto nível.

Jelle Goes: Sem mencionar que, de acordo com nossa pesquisa, mais de 63% das crianças que jogam videogames da EA praticam esportes com seus amigos ou frequentam clubes. É por isso que esta parceria é tão importante para o desenvolvimento do futebol na Europa.

James Salmon: Quero reiterar este ponto: queremos usar nossa tecnologia para poder nos colocar em posição de alcançar o maior número possível de fãs de esportes. Até porque sabemos que as pessoas “consomem” mais futebol se o experimentam nas mais variadas formas. Assim, ao estreitarmos a nossa relação com a UEFA, podemos absorver a sua experiência e divulgar melhor o futebol. Desta forma, sabemos que o esporte em geral será beneficiado.



Não é só futebol no Z5 Center

Isso nos surpreende um pouco, especialmente considerando que alguns políticos vivem dizendo que os videogames afastam as crianças dos esportes.

James Salmon: Não, o oposto é verdadeiro. Todas as nossas pesquisas nos dizem que os torcedores de futebol não estão sozinhos. Podem ser torcedores ativos, consumindo produtos como o EA Sports FC, passivos, ou seja, indo aos jogos, ou ativos, como jogar futebol com amigos ou em um clube. Todos esses modos estão interligados. É por isso que criámos o programa FC Futures e com a relação que estabelecemos com a UEFA, queremos aumentar muito as oportunidades dos jovens interagirem diretamente com o desporto.

Uma geração se passa: a tecnologia não substituirá o futebol e seus ícones, como Zinedine Zidane e David Beckham que vimos em ação hoje. Nosso objetivo é colocar meninos e meninas em campo para se tornarem o próximo Badri ou o próximo Messi.

Haverá outras iniciativas como esta?

James Salmon: Temos muitos anúncios emocionantes para compartilhar nas próximas semanas, mas não podemos dizer nada até o anúncio de julho ainda.