Tudo o que você precisa saber antes de comprar um Evo (esgotado) do Dr Italia Group

o marca de idade Lançada em 2020 como uma divisão da Dr, uma empresa automobilística fundada em 2006 por Massimo Di Risio em Macchia d’Isernia. A Evo oferece modelos derivados de veículos de origem chinesa que foram ligeiramente modificados na Itália. Assim como os carros Dr, os modelos Evo são mais acessíveis. Vamos ver mais neste artigo:

idades 3 É um crossover derivado do chinês Jacques Refine S2, e traz estofamento em couro ecológico que se estende também ao painel, onde há uma tela de 9 polegadas. O painel tem um design tradicional. O desempenho é adequado, desde que a caixa de câmbio seja usada para manter o motor de 1,5 litro em sua rotação ideal. o consumo declarado Aceitável para um veículo não híbrido. O Evo 3 possui muitos acessórios padrão, mas carece de dispositivos de segurança. O preço começa nos 16.900 euros.

4 anos É um crossover compacto derivado do chinês JAC S3. A linha não tem proporções muito equilibradas, mas o espaço interior é bom e os acabamentos discretos. O motor 1.6 oferece potência suficiente, mas o torque máximo é alcançado a partir de 4.500 rpm, por isso é necessário engrenar para obter maior engate, à custa de consumo de combustível e ruído. lá versão GLP Ele permite que você reduza os custos operacionais. O eficiente tanque de 56 litros proporciona uma autonomia satisfatória. O preço começa nos 18.900 euros.

5 anos É um crossover compacto baseado no chinês Baic X3 e revisado em detalhes pela Evo. No interior, apresenta um console voltado para o motorista e detalhes em alumínio escovado. Deve fornecer um motor turbo de 1,5 litro boa resposta Graças a uma caixa manual de seis velocidades. Ao escolher o GLP, 7 pontos de potência são perdidos, mas o efeito não é grande. A versão GPL está equipada com o sistema italiano BRC, com uma sobretaxa inicial compensada em algumas dezenas de milhares de quilómetros. O preço começa nos 19.900 euros.

Evocross 4 Trata-se de uma picape de cinco lugares de origem chinesa, gêmea da Dr PK8. As principais diferenças estão na grade dianteira, nas rodas e no interior. Possui estrutura em escada, suspensão traseira com mola de lâmina, tração 4×4 engatável e marchas de redução, tornando-o adequado para Mesmo as estradas mais exigentes. O consumo de diesel é muito alto. A única personalização disponível diz respeito às cores, incluindo o branco e o preto, e para quem se quer destacar, o azul elétrico e o vermelho. O preço começa nos 29.900 euros.

carros Evo Derivado de modelos de carros chineses, como Jac Refine S2, Jac S3 e Baic X3, mas refinados e adaptados na Itália pela empresa Evo, e posicionados principalmente no segmento de crossover compacto. Os tamanhos variam de acordo com o modelo, mas geralmente se concentram em uma tela compacta e versátil. Eles oferecem uma ampla variedade de motores, incluindo motores a gasolina e versões GLP de algumas variantes. O desempenho e a eficiência variam dependendo do modelo e tipo de motor selecionado.

Os carros Evo apresentam um design caracterizado por linhas sinuosas e acabamentos discretos. O interior pode oferecer conforto e espaço suficientes, com detalhes como estofamento em couro ecológico e inserções semelhantes ao alumínio. Pode ser equipado com vários acessórios padrão, mas também pode ser Faltam dispositivos de segurança avançados.

Os preços dos Evos variam de acordo com o modelo, motorizações e opções escolhidas, mas como vimos eles costumam entregar Bom valor para o dinheiro em comparação com outros carros da sua classe.

Os carros Evo oferecem uma Garantia total de 2 anos sem limite de quilometragem, que inclui cobertura de custos de peças e mão de obra nos Centros de Serviços Evo. Está disponível um pacote de garantia opcional ao custo de 520€, que alarga a garantia total para 5 anos ou 100.000 km, com peças e mão-de-obra sempre em serviço. idades.

A rede Evo Service Center se estende por todo o território italiano, garantindo Segurança e atenção. Todo Centro de Ajuda Evo usa apenas peças e acessórios originais para manter os altos padrões de qualidade dos veículos.

Disponível um serviço de assistência 24 horas, que inclui reboque do veículo, troca, voo de retorno, custos de hotel e recuperação do veículo. Todos esses serviços são gratuitos e estão incluídos no contrato de compra do Evo.

Classe, confiabilidade, o Evo 3 oferece um rico dom considerando o baixo preço, mas tem algumas deficiências em termos de segurança. ela tem Apenas airbags dianteiros e dispositivos de assistência à direção legalmente exigidos, como ESP e ABS, além de sensores de distância e câmera de ré.

Em vez disso, o Evo 4 se concentra em itens quase luxuosos, incluindo assentos revestidos em couro, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmeras de visão de 360 ​​graus, controle climático automático e teto solar. mas Faltam sistemas de assistência ao motorista Como frenagem automática de emergência e sensores de ponto cego nos retrovisores. No Evo 5, todos os auxílios eletrônicos modernos estão ausentes.