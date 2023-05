Como uma varanda ou pérgula pode ser modificada para melhorar seu uso e quais bônus estão disponíveis

Como modificar uma varanda ou pérgula para melhorar seu uso e quais são os bônus? Para aproveitar os espaços exteriores da sua casa, como varandas e terraços, tanto no inverno como sobretudo no verão, muitos decidem construir estruturas como varandas ou pérgulas que permitem cobrir o exterior da casa e criar um novo ambiente habitável na casa.

Uma vez que essas estruturas são construídas, elas também podem ser modificadas para melhorar seu uso. Vamos ver como.

Como você pode modificar um gazebo ou pérgula para melhorar seu uso

Quais bônus estão disponíveis para modificar uma varanda ou pérgula

Como você pode modificar um gazebo ou pérgula para melhorar seu uso

São muitas as possibilidades de modificação de uma varanda ou pérgula construída sobre um terraço, terraço ou jardim de casa, começando por uma estrutura fechada se inicialmente foi construída aberta. Para fazer esta alteração, quer se trate de uma varanda ou de uma pérgula, a primeira coisa a fazer é solicitar o respectivo alvará de construção à respetiva autarquia.

De facto, de acordo com o disposto na legislação em vigor, se forem construídos gazebos ou pérgulas abertos e móveis, não é necessário pedir qualquer alvará municipal ou qualquer outro alvará de construção, mas as coisas mudam quando as estruturas criadas se fecham e imóvel.

O único caso em que, por lei, não é exigida licença para modificar uma varanda para torná-la fechada são as varandas de vidro VePa: são construções impermeáveis, não fixas e, portanto, localizadas dentro do edifício livre.

A criação dessas varandas nas varandas ou terraços das casas comuns pode ser limitada pelo regulamento dos condomínios individuais com base no respeito pela decoração arquitectónica do edifício.

De fato, a varanda, tanto aberta quanto fechada, só pode ser feita em sacada ou terraço em condomínio desde que não altere a decoração arquitetônica do prédio residencial, sob pena de ser proibida.

Quais bônus estão disponíveis para modificar uma varanda ou pérgula

Eu sou Existem muitos bônus disponíveis para modificar uma varanda ou pérgula para melhorar seu uso. Para modificar varandas ou pérgulas, pode-se utilizarEcobônus com 50% de desconto Para um valor máximo dedutível de gastos de € 60.000.

A dedução fiscal de 50% permite o reembolso de despesas decorrentes da compra e instalação de sistemas de proteção solar, como pérgulas e pérgulas bioclimáticas.

Para varandas e pérgulas, você pode usar50% de bônus ambiental Se as estruturas forem construídas integralmente com o envelope do edifício, as telas móveis podem ser montadas e desmontadas.

Finalmente, para obras de modificação de varandas e pérgulas, pode usufruir de um bónus de renovação válido para obras novas, como restauro ou reconstrução da estrutura exterior.

Em qualquer caso, trata-se de renovações de edifícios para as quais o bónus de renovação e o bónus de mobiliário associado podem ser utilizados, para equipar, por exemplo, uma varanda exterior. o Bônus de renovação Prevê uma dedução à colecta de 50% para quem proceda à reabilitação predial do seu imóvel até ao máximo de 96 mil euros, que pode ser utilizado em 10 prestações anuais do mesmo valor e pode ser reclamado por todos aqueles que pretendam para reformar sua casa.

O bónus de renovação está também associado ao bónus de mobiliário, que permite deduzir despesas até 8.000€, para mobilar as zonas exteriores fechadas da casa, tal como varandas e pérgulas.