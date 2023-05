ChatGPT também chega aos smartphones e desafia a Google: «Connosco, informação precisa sem anúncios nem resultados múltiplos»

O ChatGPT, a plataforma de inteligência artificial criada pela OpenAI, também está chegando aos smartphones. Por enquanto, porém, apenas para usuários dos EUA. Da Apple, para ser exato. A partir de hoje, 18 de maio, o ChatGPT está disponível na App Store dos EUA. A mesma empresa anunciou com uma extensão nota oficial. Como um site, o bate-papo relacional AI permite que você receba respostas instantâneas obtendo informações precisas sem filtrar anúncios ou vários resultados. Mas também conselhos personalizados sobre receitas, viagens e composição de mensagens. O aplicativo também é útil para assistência técnica em tópicos específicos ou para aprender coisas novas. Lembre-se de não aceitar tudo o que o aplicativo reivindica pelo valor de face. As informações são atualizadas para 2021 e tudo o que é perguntado sobre os eventos dos últimos dois anos não está no servidor e pode fornecer informações enganosas.

cavar no google

Por enquanto, o ChatGPT está disponível apenas em dispositivos Apple. Mas a empresa sabe que em breve estará disponível para quem tem Android. Na nota do anúncio também é confirmado que o app não terá anúncios, então dá uma olhada no Google, que começa a funcionar concorrente. Não só isso: na nota, a empresa destaca que, graças ao aplicativo, agora será possível “obter informações precisas sem filtrar anúncios ou resultados múltiplos”. A notícia insere-se num contexto algo polémico relacionado com o sistema, sobretudo depois das preocupações da União Europeia que surgiram nos últimos meses e da suspensão do serviço (posteriormente restabelecido) em Itália pelo garante da privacidade.

