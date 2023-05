WhatsApp, finalmente a nova função de amigo anti-interferência. Problema resolvido para sempre, tapa intrometido

O WhatsApp é, por excelência, a plataforma de mensagens que oferece a melhor proteção para a privacidade e segurança dos usuários e de suas conversas.

É por isso que foi escolhido por bilhões de usuários em todo o mundo. E ainda há quem o escolha, novos usuários, por esses motivos. Apenas pense sobre criptografia de ponta a ponta. Obrigado por isso nada conversação O conteúdo multimídia não pode ser olhar Por qualquer pessoa, em qualquer lugar mundo. verdadeiro segurança.

Embora, haja Ocupado. Aquelas pessoas curiosas que, na primeira oportunidade, não perdem tempo para si mesmas Olhar Bate-papos, fotos e vídeos. Claro, eles podem fazer isso quando outro usuário tiver a extensãopara solicitar Abra-o e use-o. Caso contrário, eles não poderiam. Ou melhor, eles teriam a oportunidade apenas no caso telefones inteligentes abrir.

Mas quanto é apavorante O fato de ele hesitar sobre alguém que o quer Pares na privacidade de alguém pessoa? é tipo espiar nosso vida. em conversação estavam contidos mensagens Privado, trocado com amigos ou membros da família. E eles podem ser contente dentro dela também Informação sensível ou detalhes A vida que não queremos que ninguém saiba está fora do círculo interessado.

finalmente , Whatsapp ele deu muito uma oportunidade aos seus usuários. Na prática, ele disponibilizou um novo para eles trabalho capaz de dar um Parar desejo final dos outros Olhar Plataforma. Na prática, tem resolvido sozinho problemas muito dele Usuáriosneste ponto, Exausta quem são essas pessoas.

Amigos curiosos? WhatsApp disse pare!

Sim, Whatsapp Criou um novo arquivo Carreiras eu serei capaz de Parar no berço do desejo Investigar No vida outros deuses curioso. Mesmo depois de enviar uma mensagem para você eles se destroemo criptografia Como já mencionamos, a funcionalidade chegou à plataforma Bloqueio de bate-papo. Isso permite que você faça algo muito importante e muito útil.

Basicamente, você pode mantê-lo bloqueado Todos conversas O que você sente mais privado. Aqueles que você não quer que ninguém saiba. Para fazer isso, é tudo que você precisa Pegar Ele foi preso Em um chat individual ou em grupo não faz diferença, por exemplo Para determinar opção bloqueio de estrada. Uma vez bloqueadoserá inserido em um Pasta protegida pela senha Ou uma impressão digital ou identificação facial.

Ao fazer isso, o perceber pela chegada de uma mensagem desse destinatário, não vai fazer Visível Nada para você ninguém. curso para abra E conversar nele, você deve Usos o estrada opção Para bloquear e desbloquear. Temos a certeza de que graças a esta nova CarreirasTodos curioso presente no mundo eles vão desaparecer.