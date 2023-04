Nintendo Indie World, todos os jogos e anúncios para Nintendo Switch

O novo acabou Mundo Nintendo Indyevento em que a empresa japonesa apresentou as próximas produções independentes nintendo switch, com algumas notas altas mas também ausências que deixam um sabor amargo na boca. Enfim, aqui Todos os jogos e anúncios apareceu no riacho.

Para abrir os bailes foi o anúncio da data de lançamento de Mineko’s Night Market no Nintendo Switch e PC: o título Meowza Games estará disponível a partir do próximo dia 26 de setembro e nos colocará no lugar de Mineko em aventura sim Muito fofo e interessante.

Então, analisamos My Time at Sandrock em ação, com data de lançamento prevista para este verão: não precisaremos esperar muito para experimentar esta promissora experiência narrativa, que inclui Dezenas de personagens e missões secundárias Nós lidamos com isso enquanto tentamos restaurar uma comunidade dentro de um deserto pós-apocalíptico.

Prato! é um curioso jogo de simulação onde você deve gerenciar a cozinha e a sala de jantar de um restaurante para satisfazer os clientes mais exigentes, coletando bônus no final do turno para comprar novos eletrodomésticos e fornos de alta tecnologia para aumentar sua competitividade, sozinho ou em multijogador cooperativo para quatro jogadores. em outubro.

Colchas e colchas de chita Em vez disso, apresenta-se como a versão digital do jogo de tabuleiro chita, com todas as suas características, um tabuleiro estilo colcha e, claro, os gatinhos, dos quais poderemos cuidar enquanto nos tornamos especialistas em bordados, também neste caso sozinho ou com no máximo três amigos em jogadores multiplayer local ou online. O jogo chegará neste outono.

Rift of the NecroDancer foi anunciado para Nintendo Switch e será lançado em 2023: excelente notícia para os fãs de Brace Yourself Games, a equipe por trás de Crypt of the NecroDancer, que lida com um ritmo casual tão cativante que enfrentaremos batalhas cada vez mais desafiadoras para vencer com ritmo e precisão.

ligeiramente para a esquerda é o novo DLC para Armários e gavetas, no qual poderemos experimentar vinte e cinco novos quebra-cabeças enquanto exploramos um mundo feito de pequenos espaços, compartimentos secretos e surpresas que nos esperam cada vez que abrimos uma gaveta, tudo acompanhado de valiosas ilustrações e grandes cenários. Chega em junho.

Shovel Knight Pocket Dungeon verá o DLC gratuito chegar nesta primavera, pacote de quebra-cabeçaque apresenta dois novos personagens jogáveis ​​e desafios desafiadores do Quandary, bem como o cenário do Castle Quandary, onde poderemos encontrar muitos novos quebra-cabeças que nos esperam.

Cult of the Lamb: Relics of the Ancient Faith também é um DLC que inclui dezenas de novos objetos, relíquias e inimigos que encontraremos em masmorras redesenhadas para a ocasião, com novas versões dos quatro bispos guardiões que cuidarão deles e do objetivo trazer nosso saque de volta ao culto para enriquecê-lo. diretor? 24 de abril.

Animal Well, o primeiro jogo lançado pela equipe do YouTube Dunkey, é um jogo metroidvania que se passa em um mundo baseado em pixels, onde poderemos coletar tesouros, encontrar criaturas fantásticas, mas às vezes hostis, e neste último caso tem que enfrentá-los. Poderemos descobrir todos os segredos deste mundo no próximo inverno.

Crime O’Clock é uma aventura baseada em quebra-cabeças, onde nosso objetivo será resolver quarenta casos espalhados pelo tempo e espaço, passando da idade de ouro para o futuro, observando como as cenas mudam de tempos em tempos a partir do momento do crime e conhecer os personagens que nos ajudarão a encontrar as pistas e evidências de que precisamos de vez em quando. A data de lançamento está marcada para 30 de junho.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach, que já estava confirmado para Nintendo Switch há alguns dias, foi apresentado no Nintendo Indie World com um trailer que reafirma a conotação de terror do jogo, no qual controlamos Gregory, um menino que fica preso durante a noite em um Mega Pizzaplex. O título já está disponível!

Sombras no ódio Em vez disso, é um RPG pastelão ambientado nos anos vinte do século passado, no mundo de West of Loathing, onde poderemos explorar um maravilhoso mundo monocromático e realizar diferentes atividades em diferentes papéis. Também neste caso nos deparamos com uma sombra: o jogo está hoje disponível em formato digital.

Teslagrad 2 foi introduzido e Teslagrad Remasterizado, as dinâmicas aventuras de Rain Games e Modus Games, onde poderemos aproveitar forças eletromagnéticas para resolver quebra-cabeças baseados em física em cenários inspirados em cenários escandinavos. Teremos que aprender a arte da Teslamancia e derrotar os perigosos monstros que vivem neste mundo. Ambos os títulos estão disponíveis hoje.

Blasphemous 2 tem um trailer e uma janela de lançamento, marcada para este verão: o novo capítulo do jogo hack & slash de The Game Kitchen prepara-se para nos encantar com os seus ícones perturbadores, com sessões de plataformas cada vez mais complexas e batalhas espetaculares e desafiadoras, nas quais será capaz de tirar proveito de inúmeras habilidades especiais.

Sem dúvida um dos destaques do evento, Oxenfree 2: Lost Signals sai com um novo trailer e com data de lançamento marcada para o próximo dia 12 de julho. Reencontraremos Riley, que retorna à cidade de Kamina para investigar alguns misteriosos sinais de rádio através dos quais parece ser possível se comunicar com seres sobrenaturais e manipular o mundo. Mas cuidado: um culto perigoso quer tomar esse poder!